Un colectivo y un camión de bomberos chocaron en San Telmo: al menos cuatro personas fueron trasladadas por el SAME

La colisión ocurrió en la intersección de Paseo Colón e Independencia, afectando seriamente el tránsito en dos de las avenidas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires

Un choque entre un colectivo de la línea 22 y un camión de bomberos dejó este jueves al menos cuatro heridos en la intersección de Paseo Colón e Independencia, en el barrio porteño de San Telmo. Personal policial se trasladó al lugar tras producirse el impacto entre ambos vehículos.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino en el operativo y asistió a los afectados en el sitio del accidente. Entre las víctimas atendidas figuran dos integrantes del cuerpo de bomberos —un bombero y una bombera— y dos pasajeros que viajaban a bordo del colectivo.

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Los cuatro fueron trasladados por el SAME, aunque no se precisó el estado de salud ni el destino hospitalario de ninguno de los heridos.

El camión de bomberos se estaba dirigiendo a un operativo, por lo que se encontraba en código rojo. Por motivos que aún están bajo investigación, golpeó con el colectivo de la línea 22, que luego impactó de frente con un semáforo de la arteria, que quedó completamente destrozado.

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De acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes, el autobomba golpeó en la zona por la que ingresan los pasajeros al colectivo, en donde se encuentran los primeros asientos.

En cuanto al tránsito, las dos arterias se vieron afectadas. Además, sobre una de ellas se encuentra el Metrobus. En plena hora pico, ambas avenidas quedaron cortadas para que personal policial y del SAME pueda realizar las tareas correspondientes.

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El antecedente de un violento choque en Constitución

Un grave accidente vial ocurrido semanas atrás involucró a un colectivo de la Línea 168 y un patrullero de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Constitución. El siniestro sucedió en la intersección de la avenida San Juan al 1300, cerca del cruce con Luis Sáenz Peña. En la zona se desplegó el SAME.

El antecedente reciente en Constitución involucró a un colectivo de la línea 168 y un patrullero que, tras el choque, causaron heridos y daños en una pizzería local

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informaron que el choque ocurrió a las 7:40, en circunstancias en que ambos vehículos transitaban a alta velocidad.

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Desde la Policía de la Ciudad señalaron que el patrullero se dirigía a atender un hecho delictivo y, tras el impacto, terminó con la parte trasera dentro de una pizzería y el frente hacia la calle. El colectivo quedó subido a la vereda, a pocos metros de ingresar también al local gastronómico, con el frente completamente destruido.

Como saldo del accidente, resultaron heridas siete personas, entre ellas policías y pasajeros del colectivo, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales. Los efectivos policiales que iban en el patrullero fueron derivados al Hospital Británico, mientras que el conductor y los cuatro pasajeros del colectivo fueron llevados al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos.

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Una cámara de seguridad ubicada frente al lugar, sobre un local de hamburguesas, habría captado el momento del impacto. Las imágenes obtenidas serán determinantes para esclarecer la dinámica y las responsabilidades en el episodio.

Una vecina relató en TN: “Escuché que la sirena del patrullero venía muy fuerte y en eso sentí el impacto muy fuerte. Vi cómo bajaron los policías del patrullero y uno lo sacaron en camilla”. Además, comentó que había pocos pasajeros en el colectivo y que los accidentes en esa esquina son frecuentes.

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El dueño de la pizzería llegó poco después y declaró: “Me acabo de enterar, un amigo me avisó. Todavía no caigo, pero qué va a hacer, nunca me había pasado y hace 36 años que está la pizzería en el barrio”.

La esposa del propietario también se refirió al hecho: “Nos enteramos por un amigo taxista, que llamó a mi marido y a mi hijo y le dijo que tenía un auto adentro”. Explicó que toda la familia trabaja en la pizzería y que por el momento no saben cuándo podrán volver a abrir.

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En el lugar continúan trabajando efectivos de la Policía de la Ciudad, personal del SAME y bomberos. Las autoridades recomendaron no circular por la zona, donde persiste un corte parcial para facilitar el operativo de emergencia. En la causa interviene la UFLA Norte, a cargo de la doctora Bernstein.