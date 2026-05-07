Un influencer grabó un impactante choque en La Plata y captó el momento en que un auto embistió a un motociclista

La cámara integrada a la moto de un repartidor que circulaba por la circunvalación de La Plata registró el instante exacto en que un auto colisionó de lleno con otra moto en el barrio de La Loma, el conductor salió despedido y cayó contra el pavimento, aunque logró ponerse de pie con ayuda del testigo.

Un motociclista que trabaja como repartidor en La Plata grabó desde su propia moto el momento exacto en que otro conductor de dos ruedas fue embestido por un auto en una de las intersecciones del barrio de La Loma. El video, que el joven luego difundió en sus redes sociales, muestra el instante del impacto y sus consecuencias inmediatas.

El siniestro vial ocurrió en el cruce de Diagonal 73 y Boulevard 84, una intersección de tránsito frecuente en el barrio platense. El repartidor circulaba por la circunvalación con una cámara integrada a su moto cuando se detuvo ante el semáforo de ese cruce. Fue en ese instante cuando el impacto se produjo frente a su lente.

PUBLICIDAD

Las imágenes registran que la moto implicada en el choque también transitaba por la traza de la circunvalación cuando fue colisionada de lleno por un auto que avanzaba por la diagonal. La fuerza del golpe fue tal que el conductor de la moto salió despedido y cayó contra el asfalto.

A pesar de la violencia del impacto, el motociclista accidentado logró reponerse. El repartidor que había filmado la escena descendió de su vehículo de inmediato y asistió al hombre caído, a quien ayudó a ponerse de pie. Según lo que se desprende del video y de la descripción del propio testigo, el conductor no habría sufrido heridas de gravedad.

PUBLICIDAD

Tras difundir las imágenes, el joven que portaba la cámara publicó un mensaje dirigido a otros conductores. “Hoy me tocó vivir esta situación horrible, sean conscientes y usen casco, por favor”, escribió en sus redes sociales.

Una moto perdió el control y atropelló a tres personas en el centro de La Plata

Una de las víctimas fue trasladada al Policlínico San Martín con un corte en la frente, luego de ser embestida por la moto en calle 7

Un siniestro vial en el corazón de La Plata dejó este miércoles a dos personas con heridas y a una zona de alto tránsito paralizada por varios minutos. Una motociclista arrolló a tres personas que cruzaban la calle en plena zona céntrica, frente al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en lo que las autoridades caratulan como lesiones culposas.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió este miércoles en calle 7, entre 47 y 48. Testigos del lugar describieron el impacto como violento: una de las personas alcanzadas por la moto golpeó su cabeza contra la rambla central y sufrió cortes tanto en la cabeza como en el cuello. Las otras dos que la acompañaban no presentaron heridas de gravedad, aunque quedaron en estado de shock tras el choque.

La víctima identificada por la Estación de Policía de Seguridad Departamental (EPSD) es una mujer de 49 años. De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, la damnificada se encontraba al cruzar la calle 7 cuando fue embestida por un motovehículo, y quedó tendida sobre el asfalto con un corte en la zona de la frente, aunque en estado de conciencia. Al momento de la intervención policial, respondió a las preguntas de rigor.

PUBLICIDAD

A escasos metros, sobre la acera, quedaron la conductora de la moto y el vehículo. La motociclista —de 43 años— sufrió un golpe en una de sus rodillas y quedó tendida boca abajo sobre el asfalto mientras aguardaba la llegada del SAME. A pesar de permanecer inmovilizada, la mujer realizó un gesto con el pulgar hacia arriba cuando fue consultada por quienes la asistían.

A las 15:33, se hizo presente el móvil 35 a cargo de la doctora Corbeta, quien asistió a la víctima en el lugar y dispuso su traslado al Policlínico San Martín. Mientras tanto, personal de Control Urbano intervino para ordenar la situación en el sector.

PUBLICIDAD

La causa quedó a cargo de la UFI en turno de La Plata, con intervención de la Comisaría 9na. Al cierre del operativo, se aguardaba la llegada de peritos al lugar.