La lapidaria sentencia de Chilavert al comparar a Carlos Bianchi con Marcelo Gallardo

(EFE)

No hay dudas del éxito conseguido por Marcelo Gallardo al frente de River Plate. Desde que asumió en 2014, el Muñeco marcó una clara hegemonía tanto en el fútbol argentino como en el sudamericano al ganar once títulos en menos de seis años. Es así que se hizo inevitable para el gran público la comparación entre el ciclo del DT del Millonario con el de Carlos Bianchi en Boca Juniors, una especie de grieta en estos tiempos.

Uno de los que tomó partido fue nada menos que José Luis Chilavert, quien no solo expresó su favoritismo por el ex estratega de 71 años, sino que fue lapidario a la hora de hablar de Napoleón. “No se los puede comparar, para nada. Bianchi es superior por lejos. Aparte Bianchi en campeón del mundo y Gallardo no salió campeón del mundo que yo sepa. Hoy muestra su categoría en Argentina, pero Bianchi es superior en todo”, señaló Chila en diálogo con el programa radial Sábado Vélez.

El ex arquero se inclinó por Bianchi ya que compartieron tiempo en el Fortín, donde consiguieron siete títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Intercontinental. “Lo defiendo porque trabajé con él. En Argentina es muy común subestimar el éxito de uno. No hay que hacerlo con Gallardo en River, pero hubo muchas cosas en las que la Conmebol metió mano y ha ayudado bastante a River”, añadió el paraguayo de 55 años.

Bianchi y Gallardo, íconos en Boca y River

Más allá de la comparación, Chilavert destacó el trabajo del Virrey en el elenco de Liniers desde el primer día. “La llegada de Carlos Bianchi potenció al plantel, le dio jerarquía a ciertos jugadores jóvenes al darles una responsabilidad y la asumieron perfectamente. También sacó jugadores veteranos como Ruggeri, Gareca y Mancuso. Quedó un grupo humano joven y con hambre de gloria. Ese equipo se transformó”, expresó.

Además, el ex guardameta quiso señalar el poco reconocimiento de algunos entrenadores por parte de la prensa por solo basarse en la obtención de títulos. “Leo a muchos colegas de ustedes que minimizan el éxito de Marcelo Bielsa porque lo consiguió en un equipo de Segunda División, que ya era hora de que saliese campeón. El trabajo de Bielsa ha sido excelente, él tiene una metodología de trabajo que a muchos no les gusta. Yo he tenido mis diferencias con él al comienzo y después lo acomodamos porque encima nuestro estaba Vélez”, concluyó en defensa del Loco y de lo logrado con el Leeds United hace unos días.

