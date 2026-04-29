Política

Yamil Santoro contó cómo es el armado de Dante Gebel y dijo que Milei “logró traducir un clima de época”

En Infobae al Regreso, el dirigente liberal analizó el impacto de la polarización política y defendió una construcción basada en consensos, pluralidad y laicidad en la propuesta que impulsa junto a Gebel

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Yamil Santoro remarcó que la violencia discursiva en la política argentina puede generar retrocesos en las políticas públicas y perjudicar consensos

Yamil Santoro, abogado y director de la Fundación Apolo, sostuvo en Infobae al Regreso que la violencia discursiva en la política puede provocar retrocesos en las políticas públicas, al tiempo que defendió la construcción de consensos y detalló el perfil del proyecto que integra junto a Dante Gebel.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado ese martes por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Santoro repasó cómo hace dos décadas el liberalismo era “casi una mala palabra” en la Argentina.

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“No éramos tantos los que creíamos que el país debía ir hacia una economía abierta y un Estado más racional, pero fuimos allanando el camino para que después se capitalizara electoralmente con Javier Milei”, dijo. Aunque reconoció que el actual presidente “logró traducir un clima de época y representar el descontento que había con la política”, advirtió: “No creo que haya sido votado exclusivamente por ser liberal”.

El impacto del estilo Milei y los riesgos de la confrontación

Santoro marcó diferencias con el tono que adoptó el oficialismo: “Hay un déficit enorme en la forma en la que se hace política. Los liberales creemos en la República y en el diálogo como método de construcción”.

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Santoro reconoció que Javier Milei interpretó el clima social de descontento, pero aclaró que su voto no responde solo a posturas liberales (REUTERS/Florion Goga)
Santoro reconoció que Javier Milei interpretó el clima social de descontento, pero aclaró que su voto no responde solo a posturas liberales (REUTERS/Florion Goga)

Rechazó las descalificaciones y el “escarnio público” contra disidentes: “Construir con tanta violencia y tensión corre el riesgo de que, cuando el esquema político cambie, haya margen para retroceder o dar un pivoteo brusco”.

Sobre su propio recorrido, apuntó: “Siempre tuve convicciones nítidas, nunca las bajé ni en privado ni en público. Tengo discusiones acaloradas, pero siempre desde un lugar constructivo”. Señaló que su labor en la Fundación Apolo y la Fundación Anticorrupción se basa en “poner límites, decir ‘esto no corresponde’”, y defendió la coherencia a lo largo del tiempo: “No panquequeé, no me vendí”.

Santoro enfatizó el valor de los consensos: “La política no es solo el qué se hace, sino cómo se hace”. Expresó su preocupación por las consecuencias de la polarización: “Cuando silenciás voces disidentes y excluís, eso va acumulando una tensión que da lugar a un efecto boomerang. Es malo para el avance de las políticas públicas, incluso cuando algunas sean buenas para el país”.

El armado con Dante Gebel: capitalistas y pluralidad

Consultado sobre el proyecto político de Dante Gebel, Santoro lo describió como “capitalista”, aunque remarcó que no se trata de una candidatura confesional: “Dante no es pastor, es conferencista, y desde hace veinte años lleva adelante su ministerio en todo el mundo, radicado en Estados Unidos”.

(Infobae en Vivo)
Santoro defendió la incorporación de voces diversas dentro del espacio, agrupando referentes del liberalismo, peronismo y radicalismo para enriquecer el debate político (Infobae en Vivo)

Sobre el armado de equipos técnicos, afirmó: “Estoy muy confiado en que la parte de política pública va a estar bien encarada, porque soy uno de los que lo está laburando”. Definió la propuesta como “capitalista, de centro-derecha”, con foco en “trabajar sobre los déficits que hay”.

Santoro defendió la amplitud del espacio: “Convergemos personas con miradas distintas. Yo soy un liberal ortodoxo, clásico, humanista; convivo con gente que viene del peronismo, del radicalismo, y está bueno poder discutirlo”.

Liderazgo, gestión y laicidad en el nuevo espacio

Ante la pregunta sobre la capacidad de Gebel para gobernar, Santoro respondió: “Dante está preparado para ser presidente. A diferencia de otros, ha sido exitoso en el ámbito privado y ha gestionado uno de los ministerios internacionales de conferencias más exitosos del mundo”.

Sobre la relación entre religión y política, fue tajante: “Soy el primer laicista en la Argentina. El problema no es la religión, sino la relación carnal de la Iglesia Católica con el Estado. Dante no baja línea ni hace demagogia religiosa: construye puentes y no se presenta como un candidato evangélico”.

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