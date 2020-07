Cappa contra Simeone: “Admiro sus resultados, pero no representa para nada la identidad del fútbol argentino”

Muchos lo catalogaron como un filósofo del fútbol por su lenguaje para expresar el juego y la estética que intentó inculcarle a los equipos que dirigió. Ángel Cappa, desde hace años retirado como entrenador, no perdió la pasión por el deporte predilecto y lo analizó desde distintos ángulos. En una entrevista con TyC Sports, se ubicó en la vereda opuesta a la de Diego Simeone.

“¿Si representa la identidad del fútbol argentino? No, para nada. Lo que ha hecho y la admiración por los resultados que consiguió no me mueven un milímetro. Como hincha, ese fútbol no me interesa ni representa en absoluto”, declaró el bahiense de 73 años que en Argentina dirigió a Banfield, Huracán, Racing, River y Gimnasia La Plata.

Ahondó en las formas del Cholo trazando una línea comparativa con Cristiano Ronaldo: “Que consiguió cosas, naturalmente que sí, ahí está mi admiración. Me pasa lo mismo con Cristiano, que es admirable la cantidad de goles que hizo, pero cuando me preguntan si lo incluyo en el once histórico del Real Madrid, no lo pongo porque prefiero a otros jugadores, otros delanteros, otro tipo de fútbol”. Y aclaró: “No digo que Cristiano sea mal jugador y Simeone mal entrenador, de ninguna manera. Sólo digo que el fútbol de Simeone no me interesa ni representa como hincha”.

Desde hace años Cappa está radicado en España, donde también tuvo experiencias como entrenador al mando de Unión Deportiva Las Palmas (96/97) y Tenerife (2000). Y fue ayudante de Jorge Valdano en el Real Madrid. En el exterior pasó además por Atlante de México, Universitario y San Martín de Perú, y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Se consagró campeón con Universitario de Perú (Apertura 2002) y con el conjunto africano (Charity Cup 2005).

Bielsa también fue analizado por Ángel Cappa (Action Images/Paul Childs)

En la dicotomía le sumaron al nombre de Marcelo Bielsa y al estratega del Leeds United inglés también lo puso bajo la lupa: “Está dentro de la familia de los que intentan jugar bien al fútbol. Podemos tener discrepancias, yo las tengo personalmente en algunos matices pero como hincha de fútbol, no me comparo con él. Si lo tengo que poner de un lado de la trinchera, Bielsa está de este lado, aunque tenga diferencias. No está del lado de Mourinho y ese tipo de entrenadores”.

Cuando le consultaron si ve en condiciones a Bielsa de conducir al Barcelona de Lionel Messi, opinó: “Estuvo en el Athletic Bilbao entrenando y lo revolucionó. Cualquier entrenador de Argentina, de los considerados buenos, puede entrenar en Europa a cualquier equipo. Pueden tener suerte y se les den los resultados o no. Capacitados para dirigir equipos europeos, están”.

