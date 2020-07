¿Dardo para Boca? La publicación de Alexis Mac Allister tras asegurarse la permanencia en la Premier League

Alexis Mac Allister cumplió con el objetivo personal y grupal que se trazó cuando arribó a Inglaterra para jugar en el Brighton and Hove de la Premier League. En la última jornada, el mediocampista pudo celebrar que su equipo mantuviera la categoría (tras vencer 2-1 al Burnley) luego de una temporada muy dura peleando en las últimas posiciones.

Sin embargo, el futbolista de 21 años se sumó al cuadro inglés recién para la segunda parte de la temporada y lo hizo tras un serio conflicto con la nueva dirigencia de Boca, encabezada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme.

“A los que me desearon el mal, no les deseo lo mismo pero van a tener que esperar para verme descender”, cerró la publicación Alexis y muchos relacionaron estos dichos por la forma en que abandonó el Xeneize y los mensajes pesimistas que recibió.

La publicación de Alexis Mac Allister

“Se terminó una temporada/año lleno de grandes momentos que jamás voy a olvidar. En lo grupal, contento de que pudimos conseguir el objetivo. En lo individual feliz de haber vivido tantas cosas soñadas. También agradecerle a todos los que me han recibido de gran manera. Ahora a trabajar para seguir mejorando y aprendiendo. Muchas gracias de corazón a todos los que siempre se tomaron su tiempo para apoyar y mandar un mensaje, sobre todo a familiares y amigos. A los que me desearon el mal, no les deseo lo mismo pero van a tener que esperar para verme descender. MUCHAS GRACIAS”.

Su conflictiva salida de Boca

Fue Marcelo Delgado, mano derecha de Riquelme en el Consejo del Fútbol, quien blanqueó el conflicto y lo acusó abiertamente. “No es verdad que se quería quedar”. A propósito de esto, luego de confirmada su salida de Boca, Mal Allister rompió el silencio y detalló: “Tuve varias charlas con Riquelme y mi principal posición fue quedarme. En ese lapso en que digo que quiero quedarme pasaron cosas que no me gustaron para nada y por eso tomé la decisión con mi familia de irme”.

Según su versión, Riquelme lo llamó molesto y le recriminó que su papá estaba hablando demasiado y que quería hacer un nexo entre el club inglés y Boca. Fue allí cuando él le argumentó que a Boca le correspondía responderle un mail al Brighton, que había mostrado interés en llevárselo en este mercado: “No podés no atenderlo. Podés decirle que no, que sí o hacer lo que quieras. Mi papá se estaba encargando de eso nada más, de que hubiera respuesta por respeto al club que puso 10 millones de dólares por mí”, precisó.

Alexis Mac Allister cuando jugó en Boca Juniors (Reuters)

Mac Allister contó que Riquelme, algo enojado, le preguntó qué sería de su futuro y él le respondió que quería quedarse en Boca. Román entonces se mostró a gusto porque lo tenían en cuenta junto al cuerpo técnico, pero a las pocas horas todo cambió. “Me enteré de que Boca había mandado un mail diciendo que yo no iba a Inglaterra pero que si el Brighton ponía un millón de dólares, me liberaban. Ahí sentí que no me valoraron, que no era importante o que no querían que me quedara. Hablé con mi familia y tomé la decisión”, continuó.

El ex Argentinos Juniors afirmó en febrero que jamás tuvo contactos con Miguel Ángel Russo, Ameal u otro miembro del club y expresó: “Ni influyó que Boca quisiera traer a otro jugador como Cardona, estaba preparado para la competencia. Sí influyó en mi decisión que nunca hablé con Russo o alguien se comunicó conmigo para decirme que era importante o que me querían”. Y añadió: “Si ellos decían ‘Alexis se queda’, yo me quedaba y se terminaba todo. No había más capítulos”. Por último, aclaró que su carta de despedida fue hecha por pedido de la actual dirigencia y concluyó: “Obvio que me quedé con ganas de estar más tiempo en Boca. Sé que si algún día me quieren voy a volver”.

SEGUÍ LEYENDO:

El Papu Gómez reveló que lo llamaron de Boca y explicó por qué dijo que no

Otra polémica de Éver Banega: apareció bailando sin barbijo en una discoteca en el foco del rebrote de coronavirus en España

Francesco Totti ubicaría a Mateo Retegui en Europa y Boca espera una oferta: por cuánto lo venderían

De aprender a usar los codos con Pelé a ídolo de Boca y experto provocador en los Superclásicos: la historia de Roberto Cabañas