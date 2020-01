En diálogo con Fox Sports, el Chelo admitió que comparten el deseo de experimentar en el Viejo Continente y también el sentimiento de enojo porque estaban en pleno armado de equipo. “A nosotros nos cambió todo porque contábamos con Alexis y queríamos tenerlo más tiempo pero no podemos hacer nada. Sea un peso o 30 más no te va a cambiar la vida porque se te va un juador fundamental que está muy bien y lo pretendía el técnico. Con ese peso o 20 tenés que comprar otro y no te va a alcanzar” , amplió el ex delantero.