El Papu Gómez reveló que lo llamaron de Boca y explicó por qué dijo que no

El Papu Gómez reveló que hace un año lo llamaron de Boca (Shutterstock)

Alejandro Darío Gómez, más conocido como el Papu, atraviesa un gran momento en el fútbol europeo. Con el Atalanta, dio pelea hasta el final en la Serie A de Italia y se prepara para el gran desafío de los los cuartos de final de la Champions League, instancia en la que se medirá ante el PSG en Lisboa. El argentino se ha destacado como la figura del equipo y está claro que atraviesa su mejor momento en el Viejo Continente. Sin embargo, hubo un club argentino que intentó tentarlo para regresar al país.

“Esto no lo sabe nadie, pero el año pasado me hablaba siempre Aníbal Matellán para llevarme a Boca”, reveló el Papu en el podcast “Libres de humo”, espacio que conduce junto al periodista Martín Reich. En el capítulo en el que entrevistaron al actual Vicepresidente del Xeneize, Mario Pergolini, el jugador dio detalles de este ofrecimiento que le hicieron llegar los ex futbolistas que estaban a cargo de la secretaría técnica de la institución durante la gestión anterior.

“Fue apenas asumió (Gustavo) Alfaro, que me tuvo en Arsenal. Estaban (Nicolás) Burdisso con Aníbal. Yo tengo muy buena relación con Aníbal y me llamaron, me dijeron si me interesaba y mi respuesta fue que estaba cómodo acá, que no era el momento para volver a la Argentina”, señaló el mediocampista de 32 años.

El argentino se ilusiona con la Champions League (REUTERS/Daniele Mascolo)

Respecto de las razones que lo llevaron a tomar la decisión de quedarse en Europa, detalló: “El equipo estaba peleando por entrar a la Champions League y hace ya cuatro o cinco años que Atalanta pelea los primeros lugares”.

De esta manera, el Papu hizo público un hecho que no había salido a la luz en su momento. Más allá de este hecho, los hinchas del Xeneize se habían ilusionado con un posible desembarco del jugador en el club cuando, en septiembre del año pasado, subió a las redes sociales una foto con un guiño particular. En la imagen se lo podía ver a su hijo mayor, Bautista, con un camiseta de Boca.

Más allá de este detalle, queda claro que la atención del argentino está al cien por ciento en sus obligaciones con el Atalanta. El equipo marcha tercero en la Serie A a falta de dos fechas para el cierre de un certamen que casi con seguridad quedará en manos de la Juventus y el próximo 12 de agosto tendrá su gran desafío cuando enfrente al PSG por los cuartos de final de la Champions League en la versión reducida del certamen que se disputará en Lisboa.

