Los inesperados millones que recibirá River por la venta de un futbolista a Francia

el lateral de Talleres, Facundo Medina, está cerca de ser vendido al Lens de Francia por una importante suma REUTERS/Guadalupe Pardo

Mientras desde la AFA continúan dándole forma a lo que será el protocolo para la vuelta a los entrenamientos en todo el fútbol argentino, la mayoría de los equipos inició el segundo semestre con varias novedades dentro de sus planteles: vencimientos de contratos, renovaciones de vínculos, refuerzos y venta de futbolistas. Esta última podría generar un ingreso inesperado en River Plate, que en los próximos días podría recibir 2.100.000 millones de euros, pero no por un jugador de su plantel.

Se trata de Facundo Medina, el joven defensor de Talleres de Córdoba y que podría desembarcar en los próximos días en el Lens de la Ligue 1 de Francia. Desde la dirigencia del elenco de Barrio Jardín aseguran que tan solo restan algunos detalles para que se oficialice la transferencia del zurdo de 21 años y la misma sería a cambio de seis millones de euros.

Claro que, de ese monto, el 35% irá para el Millonario debido a que la institución de Núñez se quedó con ese porcentaje de su ficha cuando en diciembre de 2017 lo cedió al Matador por un millón de dólares.

Desde el Monumental seguirán de cerca esta transacción ya que el dinero les servirá para cancelar la deuda que mantienen con Belgrano por las últimas dos cuotas del pase de Matías Suárez (670 mil dólares en total) y la intención es evitar llegar a instancias judiciales.

El lateral nacido en Villa Fiorito, categoría 1999, se formó en las inferiores de la Banda pero no llegó a debutar de manera oficial. Apenas pudo disputar un partido amistoso frente a Aldosivi en 2017, para luego recalar en la T. Allí, fue ganándose un lugar en la banda izquierda hasta convertirse en una fija en las formaciones del cuadro albiazul. En total, acumula 39 presencias y un gol. Además, en 2019 fue convocado por Fernando Batista a la Selección Sub 20, con la que no solo disputó el Mundial de la categoría en Polonia, sino que además también estuvo en el Sudamericano de Perú, los Jugos Panamericanos de Lima y en el Preolímpico de Colombia Sub 23.

