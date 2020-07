La tajante respuesta del círculo íntimo de Marcelo Gallardo ante el interés de Valencia y Benfica

El Muñeco tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2021. Y su intención es respetarlo (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Con el fútbol argentino en pausa por la pandemia de coronavirus y la especulación de que la pelota recién vuelva a correr en septiembre u octubre, desde Europa, donde la actividad se reinició, comenzaron a mirar con atención hacia el mercado albiceleste, incluso a la hora de contratar un entrenador. Tanto es así que el nombre de Marcelo Gallardo comenzó a estelarizar los portales de noticias deportivas, dado que suena como candidato a ocupar los bancos de suplentes del Valencia de España y del Benfica de Portugal. Sin embargo, si bien no hubo una declaración oficial, desde el entorno del director técnico, que tiene contrato vigente con River hasta diciembre de 2021, son tajantes respecto de su futuro inmediato.

Primero fue el conjunto Che el que incluyó al Muñeco entre sus preferidos para reemplazar al cesanteado Albert Celades. Incluso, los medios europeos lo colocaron en competencia con Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona en el inicio de la presente temporada. Aunque España sería una plaza que seduce a Gallardo, el presente institucional del club sería una contra. Desde que el empresario singapurense Peter Lim asumió las riendas del club español, nunca se vio un rumbo claro en lo deportivo. El empresario asiático, que comenzó su mandato despidiendo al argentino Juan Antonio Pizzi a mediados de 2014, contrató a 6 técnicos en un lapso de 6 años: Nuno, Voro (en dos oportunidades -2015 y 2016/2017), el inglés Gary Neville, Pako Ayestarán, Marcelino García Toral y el recientemente cesado Albert Celades.

En las últimas horas apareció el Benfica como aspirante a quedarse con el ex enganche, de 44 años. El poderoso conjunto portugués se quedó sin DT luego de que Bruno Lage decidiera presentar la renuncia tras la derrota del elenco ante el Marítimo. Gallardo comparte la lista de candidatos con otro argentino, Mauricio Pochettino, y el español Unai Emery, ex PSG, quien parece más cerca de quedarse con el puesto.

De todas maneras, el círculo íntimo del orientador no deja dudas. Ante la consulta de Infobae, una de las personas que más conocen a Gallardo fue lapidario: “Ya en la nota que dio hace un par de semanas, dejó en claro que no se iba a ir de River. No hay nada”.

“Hay que imaginar que algún día Marcelo no va a estar y River va a tener que ser fuerte, seguir adelante y tratar de conseguir algo parecido para poder seguir en la historia. Ojalá que ese momento tarde mucho tiempo”, supo declarar Enzo Francescoli, anticipando que, en algún momento, el adiós se materializará. Pero todo indica que no será ahora.

En seis años de gestión en Núñez, Gallardo lleva 11 títulos, incluyendo dos Copas Libertadores; la última, en 2018, tras vencer a Boca en la mítica final disputada en Madrid. No se trata de la primera vez que es observado con atención desde Europa. En su momento, el Mónaco (donde brilló como jugador), el Olympique de Marsella y hasta el Barcelona de España lo anotaron en su nómina de posibles técnicos.

Hace poco más de un mes, Luis Ferrer, integrante de la secretaría técnica del Paris Saint Germain, le reconoció a Infobae que en el club donde brillan Neymar y Kylian Mbappé también es seguido de cerca: “Gallardo es un nombre que seguramente estará en la lista, por cómo se recuerda su paso por acá y por lo que hizo en la final en Madrid. Los méritos lo tiene. Sólo él va a decidir si quiere ir a Europa. Ofertas tendrá. Lo que hizo y ganó en Argentina le permiten tener poder de decidir sobre su futuro. No es un entrenador que tiene que ir a golpear puertas. Él decidirá el proyecto que lo seduzca o le parezca más interesante”.

