El hermano de Bilardo confirmó que el DT no tiene coronavirus y que volverá a la clínica geriátrica

En la imagen un registro de Carlos Salvador Bilardo, exseleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Argentina. EFE/Cézaro de Luca/Archivo

El hermano de Carlos Bilardo confirmó mediante su cuenta de Twitter que el entrenador de 82 años no tiene coronavirus. Con una serie de tuits, Jorge Bilardo explicó que todo se trató de un error del laboratorio y agradeció en nombre de la familia a los médicos por la atención brindada al entrenador.

“Mi hermano está bien, el resultado del laboratorio dio positivo, pero estaba mal. Es negativo. En nombre de toda la familia agradezco a la gente de OSDE médicos del IADT y a toda la gente de The Senior Home donde va a continuar haciendo la recuperación”, confirmó Jorge Bilardo este martes.

El último sábado, tras conocerse la noticia de que Carlos Bilardo tenía coronavirus un día antes, se dispuso su traslado al Instituto Argentino del Diagnóstico (IADT), sitio que eligió su familia para que fuera atendido por quienes son sus médicos de cabecera desde sus últimas complicaciones de salud. Ahora, según adelantó su hermano Jorge, el Doctor retornará a la clínica geriátrica de rehabilitación de Almagro donde reside desde hace un tiempo.

Aunque se especulaba con que el lunes le hicieran nuevos estudios, Jorge Bilardo confirmó este domingo que su hermano no tiene Covid-19, culpando al laboratorio. Sin embargo, una hora después borró el tuit con la noticia y se generó un manto de dudas en relación a la salud del DT. Hasta este martes en el que confirmó sus dichos.

The Senior Home se llama la clínica donde pasa sus días el DT desde hace un tiempo bajo cuidados especiales debido al síndrome de Hakim-Adams que le diagnosticaron en 2017 y que deterioró su salud desde entonces. Allí, semanas atrás se confirmaron ocho casos de coronavirus y hasta una muerte de una mujer internada en el lugar. Ante esta situación de alerta, la institución había realizado una serie de hisopados de manera privada a todos los residentes y miembros del personal. En esa primera prueba realizada a principios de junio, Bilardo había dado negativo. En las últimas horas, los casos de coronavirus confirmados en la clínica a la que con seguridad retornará el Doctor ascendieron a 11, entre ellos un enfermero del lugar.

La visita de los campeones del mundo en México 1986 a Carlos Bilardo en la clínica geriátrica de Almagro

Semanas atrás, Jorge Bilardo había contado detalles de cómo pasa sus días su hermano en la clínica de rehabilitación. “Carlos está en su mundo, mira fútbol y sólo habla de eso. Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas. Hay días en los que está acostado y otros en los que se levanta para hacer su rehabilitación. Nos reconoce y demás, pero sólo se le puede hablar de fútbol”.

Es importante recordar que Bilardo fue diagnosticado en 2017 con el síndrome de Hakim-Adams, también conocida como hidrocefalia de presión normal o hidrocefalia normotensiva. A partir de ello, su condición lo llevó a tener una serie de internaciones en los últimos años. Se trata de una enfermedad neurológica poco conocida causada por un aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos o cavidades del cerebro. Al aumentar el líquido, los ventrículos aumentan de tamaño y aumenta la presión dentro del cráneo al comprimirse el tejido cerebral colindante, lo que conlleva complicaciones neurológicas.

En junio del 2018, Bilardo había sido operado en el Hospital Sagrada Familia para hacerle “un tratamiento específico consistente en la colocación de una válvula de derivación ventricular”, un proceso enfocado en mejorar su cuadro de salud tras el diagnóstico del síndrome que lo aqueja. “No se murió de casualidad”, confesó por entonces su hermano Jorge. A mediados del 2019, nuevamente fue hospitalizado, pero esta vez en el IADT: “El paciente Carlos Salvador Bilardo ingresó por un cuadro de deterioro del sensorio en el contexto de su enfermedad de base (síndrome de Hakim-Adams)”, informaron por entonces en un parte médico.

