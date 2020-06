“Cuando tomé la decisión de irme fue porque estaba asfixiado. Jugaba poco y normalmente la pasaba mal. Se filtró mi número de WhatsApp y mi viejo no podía ir a la cancha, porque escuchaba cosas que lo hacían sufrir. Pude disfrutar de un montón de cosas que me dio River, pero no pude disfrutar de jugar al fútbol. Hoy siento que tengo otra experiencia para afrontar ese tipo de cosas de otra manera, por eso también me gustaría volver”, explicó el jugador que salió de la cantera del Millonario.