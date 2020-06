“Yo comía en un restaurante donde iba siempre. Ahí llegó el mensaje. El tipo del restaurante me dijo. Y el que me lo mandó a decir yo lo conocía. ¿Qué le respondí? ‘Dame un millón de dólares y no me meto uno, me meto 70 goles’. Nada, después él sabía que no... Aparte en toda Argentina creo que no había un millón de dólares”, cerró la anécdota Gatti, quien despertó las carcajadas de los presentes.