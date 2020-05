Por supuesto, Boca no es el único club importante del continente interesado en Renato Tapia, ya que el poderoso Cruz Azul de México también lo buscó no hace mucho tiempo atrás. Sobre esto, recordó: “Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí, y fue la mejor elección”.