Calendario 2026: cuándo son los próximos feriados y cuándo hay fin de semana largo

El calendario 2026 de Argentina incluye feriados inamovibles, fechas trasladables y días no laborables con fines turísticos para el segundo semestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario oficial de feriados 2026 en Argentina despierta cada año el interés de quienes planifican escapadas, descansos o vacaciones en familia. El cronograma difundido por el Gobierno nacional incluye fechas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, cuya combinación puede transformar una semana común en una oportunidad para un fin de semana largo.

Tras el primer semestre, aún restan varias jornadas clave para quienes buscan organizar sus actividades laborales, viajes o momentos de ocio, teniendo en cuenta la diferencia entre feriados nacionales, de cumplimiento obligatorio, y los denominados “puentes” turísticos, que dependen del empleador.

PUBLICIDAD

Cuándo es el próximo feriado tras el Día de la Bandera

Tras el paso del primer semestre del año, el calendario entra en una de sus etapas más esperadas por el sector turístico. Durante junio, el esquema oficial incluyó el fin de semana largo generado por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y el feriado inamovible del 20 de junio, Día de la Bandera y Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Al coincidir con un sábado, esta última fecha no modificó la dinámica laboral habitual para la mayoría de los trabajadores.

De este modo, la próxima jornada festiva que alterará el calendario será el jueves 9 de julio, cuando se conmemore el Día de la Independencia.

PUBLICIDAD

Calendario de Feriados Ver calendario completo Faltan

16 dias Julio Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

El calendario 2026 prevé que este feriado se combine con el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos. Este “puente” permite que, dependiendo de la decisión de cada empleador, se configure un descanso extendido de hasta cuatro días, del jueves 9 al domingo 12 de julio. Este esquema se convierte en una de las ventanas más esperadas del año para quienes buscan aprovechar un fin de semana largo y realizar escapadas o actividades familiares.

Quienes trabajan bajo convenios que reconocen los días no laborables con fines turísticos podrán disfrutar de este período extendido, aunque su aplicación no es automática ni obligatoria para todos los sectores.

PUBLICIDAD

Por qué es feriado el 9 de julio

El 9 de julio es una de las fechas centrales del calendario argentino, ya que se celebra el Día de la Independencia. Esta jornada recuerda el momento en que, en 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en el Congreso de Tucumán para proclamar la independencia de la monarquía española. La firma del Acta de la Declaración de Independencia se realizó en la Casa de Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, después de intensos debates.

El acto marcó el comienzo de la autonomía argentina y la ruptura definitiva con la corona española. La noticia fue recibida con júbilo por la multitud y celebrada con actos oficiales y festejos populares, que incluyeron una misa en el templo de San Francisco el 10 de julio y reuniones públicas en el Campo de Carreras días después.

PUBLICIDAD

El 9 de julio conmemora la Declaración de la Independencia de 1816 en el Congreso de Tucumán, en San Miguel de Tucumán

Aunque el Acta de la Declaración de la Independencia se firmó originalmente el 9 de julio rompiendo vínculos con el rey Fernando VII y sus sucesores, fue recién el 19 de julio de 1816 cuando el Congreso aprobó incorporar la fórmula “y de toda otra dominación extranjera”.

La modificación fue impulsada por el diputado Pedro Medrano y buscó despejar los rumores de la época sobre posibles acuerdos con otras potencias, especialmente el Reino Unido y Portugal, reafirmando la voluntad de plena autonomía de las Provincias Unidas.

PUBLICIDAD

Entre los firmantes del acta estuvieron figuras como Francisco Narciso de Laprida, Mariano Boedo, Juan José Paso y Teodoro Sánchez de Bustamante. Esta fecha simboliza la consolidación del proceso independentista iniciado el 25 de mayo de 1810.

Por qué es feriado el 10 de julio

El viernes 10 de julio de 2026 figura en el calendario oficial como un día no laborable con fines turísticos. Esta disposición forma parte de la facultad que la Ley 27.399 otorga al Poder Ejecutivo nacional para fijar hasta tres jornadas de este tipo por año, con el objetivo de fomentar el turismo interno y la economía regional.

PUBLICIDAD

A diferencia de los feriados nacionales, donde el descanso es obligatorio y quienes trabajan perciben una remuneración especial, los días no laborables tienen un régimen distinto. En el sector privado, la decisión de otorgar o no la jornada de descanso queda a criterio del empleador. Si la empresa decide abrir sus puertas, el trabajador debe prestar tareas normalmente y percibe su salario habitual, sin pagos adicionales.

En cambio, para la administración pública nacional, las entidades bancarias y las compañías de seguros, la jornada funciona como asueto obligatorio.

El día no laborable turístico del 10 de julio no es obligatorio para todos los sectores y depende de la decisión de cada empleador (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, este “puente” del viernes 10 de julio se suma al feriado del Día de la Independencia, permitiendo hasta cuatro días consecutivos de descanso para quienes estén alcanzados por la medida. El impacto de este tipo de días no laborables varía según la rama de actividad, el convenio colectivo y las políticas internas de cada empresa.

PUBLICIDAD

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Para lo que resta del año y hasta el cierre de diciembre, el calendario oficial contempla seis feriados nacionales y seis fines de semana largos. Las próximas fechas son las siguientes:

Jueves 9 de julio (inamovible): Día de la Independencia.

Lunes 17 de agosto (trasladable, sin corrimiento): Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

Lunes 12 de octubre (trasladable, sin corrimiento): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre (trasladado desde el viernes 20 de noviembre): Día de la Soberanía Nacional.

Martes 8 de diciembre (inamovible): Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre (inamovible): Navidad.

A este cronograma se suman los días no laborables con fines turísticos definidos por el Gobierno: el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Este último antecede al feriado inamovible del martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, por lo que quienes estén alcanzados por la medida podrán disfrutar de un descanso de hasta cuatro días consecutivos.

PUBLICIDAD