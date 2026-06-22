Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 22 de junio, la previa del partido de Argentina y el minuto a minuto de la jornada

El Mundial 2026 continúa este lunes con tres partidos correspondientes a una segunda fecha que sigue regalando momentos “inolvidables”. El plato fuerte de la jornada es el duelo entre Argentina y Austria, donde el combinado sudamericano buscará sumarse al selecto grupo de equipos que ya han sellado su pase a los 16avos de final.
Precisamente, el seleccionado argentino se medirá a partir de las 14.00 (hora de Argentina) frente a los europeos en el Dallas Stadium. Lionel Scaloni prepara, al menos, un cambio respecto al equipo que goleó 3-0 a Argelia. El único confirmado es el ingreso de Nahuel Molina por el lesionado Gonzalo Montiel. Ambos países llegan a este encuentro tras haber debutado con una victoria.
España, por su parte, afronta un aliviado inicio de semana tras la goleada 4-0 a Arabia Saudita. La Roja dejó atrás los fantasmas del debut y fue contundente ante un conjunto árabe que nunca pudo entrar en partido. Con la victoria, quedó como líder absoluta del grupo H y clasificada a la siguiente fase.
La selección colombiana, mientras tanto, continúa con su puesta a punto para lo que será el duelo del martes contra la RD Congo. Néstor Lorenzo analiza repetir el once inicial que le ganó a Uzbekistán.
Por último, México sigue preparándose para el encuentro de la última fecha del grupo A ante República Checa en un clima distendido tras haber conseguido meterse entre los 32 mejores del certamen. Javier Aguirre analiza realizar variantes en el equipo y podría darle minutos a varios jugadores que todavía no han tenido participación.
Los partidos del día
Argentina vs. Austria
- México: 11:00
- Colombia: 12:00
- Argentina: 14:00
- España: 19:00
-
Francia vs. Irak
- México: 15:00
- Colombia: 16:00
- Argentina: 18:00
- España: 23:00
-
Noruega vs. Senegal
- México: 18:00
- Colombia: 19:00
- Argentina: 21:00
- España: 2:00 (martes)
-
Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.
En pocas líneas:
Marcelo Bielsa analizó la igualdad de Uruguay ante Cabo Verde con una lectura que apunta directamente a una decisión táctica: ceder el protagonismo en el arranque del segundo tiempo derivó en el gol que privó a la Celeste de sumar tres puntos. Con dos empates en dos partidos, el técnico reconoció que su equipo mereció ganar los dos encuentros y que la responsabilidad recae sobre él. Lo que viene es el partido más exigente del grupo: España, con la obligación de ganar.
La FIFA designó al árbitro egipcio Amin Mohamed Omar para conducir el encuentro entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se trata de una apuesta de la Comisión de Árbitros por un juez con experiencia internacional, personalidad serena y una conducción basada en la lectura del juego antes que en la sanción constante.
Único e irrepetible. De esos partidos tocados por la varita mágica del tiempo para alojarse eternamente en la mente y el corazón. Como también lo fue la final de Qatar 2022. Esa clase de encuentros que uno siempre va a recordar dónde y con quién estaba. Y que nos sacarán por siempre una sonrisa y una lágrima. Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México ‘86 tenía todos los condimentos. Como si la mano de un escritor fértil e inspirado, lo hubiese tramado con lujo de detalles. En medio de ese combo apasionante, una actuación extraordinaria. Un Diego Armando Maradona que minuto a minuto iba superándose a sí mismo, hasta elaborar su obra máxima.
El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026 colocó a la selección dirigida por Marcelo Bielsa en una situación delicada de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final. Con este resultado, el Grupo H quedó liderado por España, que venció por 4-0 a Arabia Saudita, mientras que uruguayos y caboverdianos comparten el segundo puesto, ambos con dos puntos, seguidos por los sauditas con uno.
España afronta la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con varios escenarios abiertos para clasificarse a la siguiente ronda. Tras empatar 0-0 contra Cabo Verde en su debut en la cita mundialista y golear 4-0 a Arabia Saudí en el segundo partido, el equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene prácticamente asegurado el pase a dieciseisavos, ya que depende de sí mismo en todos los escenarios posibles. La situación se presenta favorable. La máxima del seleccionador se ha cumplido, ya que han conseguido evitar un duelo a muerte por los charrúas.
En pocas horas, la selección argentina deberá disputar su segundo partido del Mundial frente a Austria. Se trata de una Copa del Mundo que está dando muchas sorpresas, algunas de ellas a las grande potencias, por lo que los dirigidos por Lionel Scaloni están obligados a no confiarse.
Horarios del partido: 02:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay del martes 23 de junio) / 03:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos del martes 23 de junio) / 22:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 del martes 23 de junio (España).
Horarios del partido: 18:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 23:00 del 22 de junio (España).
Hora: 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19:00 (España).