Deportes

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 22 de junio, la previa del partido de Argentina y el minuto a minuto de la jornada

Los campeones del mundo hacen su segunda presentación en la Copa del Mundo y buscarán sellar su clasificación a la siguiente fase. Una multitud de hinchas albicelestes coparon Dallas

Guardar
Google icon
Los hinchas argentinos tiñeron Dallas de celeste y blanco con su tradicional banderazo (REUTERS/Hannah Mckay)
Los hinchas argentinos tiñeron Dallas de celeste y blanco con su tradicional banderazo (REUTERS/Hannah Mckay)

El Mundial 2026 continúa este lunes con tres partidos correspondientes a una segunda fecha que sigue regalando momentos “inolvidables”. El plato fuerte de la jornada es el duelo entre Argentina y Austria, donde el combinado sudamericano buscará sumarse al selecto grupo de equipos que ya han sellado su pase a los 16avos de final.

Precisamente, el seleccionado argentino se medirá a partir de las 14.00 (hora de Argentina) frente a los europeos en el Dallas Stadium. Lionel Scaloni prepara, al menos, un cambio respecto al equipo que goleó 3-0 a Argelia. El único confirmado es el ingreso de Nahuel Molina por el lesionado Gonzalo Montiel. Ambos países llegan a este encuentro tras haber debutado con una victoria.

España, por su parte, afronta un aliviado inicio de semana tras la goleada 4-0 a Arabia Saudita. La Roja dejó atrás los fantasmas del debut y fue contundente ante un conjunto árabe que nunca pudo entrar en partido. Con la victoria, quedó como líder absoluta del grupo H y clasificada a la siguiente fase.

La selección colombiana, mientras tanto, continúa con su puesta a punto para lo que será el duelo del martes contra la RD Congo. Néstor Lorenzo analiza repetir el once inicial que le ganó a Uzbekistán.

Por último, México sigue preparándose para el encuentro de la última fecha del grupo A ante República Checa en un clima distendido tras haber conseguido meterse entre los 32 mejores del certamen. Javier Aguirre analiza realizar variantes en el equipo y podría darle minutos a varios jugadores que todavía no han tenido participación.

Los partidos del día

Argentina vs. Austria

  • México: 11:00
  • Colombia: 12:00
  • Argentina: 14:00
  • España: 19:00

-

Francia vs. Irak

  • México: 15:00
  • Colombia: 16:00
  • Argentina: 18:00
  • España: 23:00

-

Noruega vs. Senegal

  • México: 18:00
  • Colombia: 19:00
  • Argentina: 21:00
  • España: 2:00 (martes)

-

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:56 hsHoy

El mea culpa de Bielsa tras el 2-2 ante Cabo Verde: por qué cree que es “el principal responsable” del trance de Uruguay en el Mundial

Con dos puntos sobre seis posibles y sin De Arrascaeta ni Araújo para el partido ante España, el entrenador de la Celeste reconoció que ceder el protagonismo en el complemento fue determinante para no ganar

Uruguay empató dos partidos que Bielsa consideró ganables, el entrenador asumió la responsabilidad por los resultados de la Celeste en el grupo (REUTERS/Amanda Perobelli)
Uruguay empató dos partidos que Bielsa consideró ganables, el entrenador asumió la responsabilidad por los resultados de la Celeste en el grupo (REUTERS/Amanda Perobelli)

Marcelo Bielsa analizó la igualdad de Uruguay ante Cabo Verde con una lectura que apunta directamente a una decisión táctica: ceder el protagonismo en el arranque del segundo tiempo derivó en el gol que privó a la Celeste de sumar tres puntos. Con dos empates en dos partidos, el técnico reconoció que su equipo mereció ganar los dos encuentros y que la responsabilidad recae sobre él. Lo que viene es el partido más exigente del grupo: España, con la obligación de ganar.

Leer la nota completa
10:56 hsHoy

Un pragmático que prioriza la conducción por sobre las sanciones: así dirige el árbitro de Argentina-Austria

El egipcio Amin Mohamed Omar fue designado por FIFA para el segundo partido de la Selección en la Copa del Mundo

Amin Mohamed Omar durante un partido de la Copa África (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Amin Mohamed Omar durante un partido de la Copa África (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La FIFA designó al árbitro egipcio Amin Mohamed Omar para conducir el encuentro entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se trata de una apuesta de la Comisión de Árbitros por un juez con experiencia internacional, personalidad serena y una conducción basada en la lectura del juego antes que en la sanción constante.

Leer la nota completa
10:50 hsHoy

El mejor gol, el mejor relato y los dos medios que no le pusieron 10 puntos a Maradona: a 40 años del partido inmortal

El 22 de junio de 1986 Diego se despachaba con sus dos goles contra Inglaterra que quedaron marcados a fuego en la memoria colectiva argentina

Los inolvidables goles de Maradona a Inglaterra (Víctor Hugo Morales)

Único e irrepetible. De esos partidos tocados por la varita mágica del tiempo para alojarse eternamente en la mente y el corazón. Como también lo fue la final de Qatar 2022. Esa clase de encuentros que uno siempre va a recordar dónde y con quién estaba. Y que nos sacarán por siempre una sonrisa y una lágrima. Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México ‘86 tenía todos los condimentos. Como si la mano de un escritor fértil e inspirado, lo hubiese tramado con lujo de detalles. En medio de ese combo apasionante, una actuación extraordinaria. Un Diego Armando Maradona que minuto a minuto iba superándose a sí mismo, hasta elaborar su obra máxima.

Leer la nota completa
10:21 hsHoy

Tras el empate ante Cabo Verde, qué necesita Uruguay para avanzar a los 16avos de final del Mundial

El 4-0 ante Arabia Saudita llevó a los españoles a la cima del Grupo H y dejó a la Celeste sin margen, porque solo un triunfo en la última fecha le asegurará el pase sin depender del duelo entre Cabo Verde y los asiáticos

Uruguay empató ante Cabo Verde y analiza las posibilidades de avanzar de fase (Reuters/Sam Navarro)
Uruguay empató ante Cabo Verde y analiza las posibilidades de avanzar de fase (Reuters/Sam Navarro)

El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026 colocó a la selección dirigida por Marcelo Bielsa en una situación delicada de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final. Con este resultado, el Grupo H quedó liderado por España, que venció por 4-0 a Arabia Saudita, mientras que uruguayos y caboverdianos comparten el segundo puesto, ambos con dos puntos, seguidos por los sauditas con uno.

Leer la nota completa
10:06 hsHoy

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

A la selección española solo le queda un duelo de la fase de grupos, el que decidirá si pasa como primera a la siguiente ronda o no

Los jugadores de la selección española celebrando un gol (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Los jugadores de la selección española celebrando un gol (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

España afronta la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con varios escenarios abiertos para clasificarse a la siguiente ronda. Tras empatar 0-0 contra Cabo Verde en su debut en la cita mundialista y golear 4-0 a Arabia Saudí en el segundo partido, el equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene prácticamente asegurado el pase a dieciseisavos, ya que depende de sí mismo en todos los escenarios posibles. La situación se presenta favorable. La máxima del seleccionador se ha cumplido, ya que han conseguido evitar un duelo a muerte por los charrúas.

Leer la nota completa
09:51 hsHoy

Las sorpresas que obligan a la Selección a no descuidarse y qué se puede esperar de Austria

La Copa del Mundo se está caracterizando por resultados por fuera de la lógica. La posible formación argentina y las características del rival de hoy

Scaloni habló antes del partido contra Austria (REUTERS/Issei Kato)
Scaloni habló antes del partido contra Austria (REUTERS/Issei Kato)

En pocas horas, la selección argentina deberá disputar su segundo partido del Mundial frente a Austria. Se trata de una Copa del Mundo que está dando muchas sorpresas, algunas de ellas a las grande potencias, por lo que los dirigidos por Lionel Scaloni están obligados a no confiarse.

Leer la nota completa
09:51 hsHoy

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El equipo africano, que viene de caer en el debut frente a Argentina, buscará su primera victoria ante los asiáticos

Horarios del partido: 02:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay del martes 23 de junio) / 03:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos del martes 23 de junio) / 22:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 del martes 23 de junio (España).

Leer la nota completa
09:51 hsHoy

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El equipo galo buscará una victoria que lo clasifique a los 16avos de final del Mundial 2026, mientras que el asiático buscará el batacazo

Horarios del partido: 18:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 23:00 del 22 de junio (España).

Leer la nota completa
09:50 hsHoy

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, formaciones, TV y todo lo que hay que saber

Tras la victoria por 3-0 sobre Argelia, la Selección conducida por Lionel Scaloni buscará en Dallas la clasificación a la siguiente fase contra los europeos, que vienen de vencer por 3-1 a Jordania

Hora: 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19:00 (España).

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Mundial 2026Calendario Mundial 2026Grupos Mundial 2026Últimas noticiasArgentinaColombiaEspañaMéxicoEstados UnidosAustriaLionel MessiFIFACopa del MundoNewsroom BUE

Últimas noticias

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El equipo galo buscará una victoria que lo clasifique a los 16avos de final del Mundial 2026, mientras que el asiático buscará el batacazo

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El equipo africano, que viene de caer en el debut frente a Argentina, buscará su primera victoria ante los asiáticos

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, formaciones, TV y todo lo que hay que saber

Tras la victoria por 3-0 sobre Argelia, la Selección conducida por Lionel Scaloni buscará en Dallas la clasificación a la siguiente fase contra los europeos, que vienen de vencer por 3-1 a Jordania

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, formaciones, TV y todo lo que hay que saber

Francisco Cerúndolo, tras el título más importante de su carrera: “Después de Roland Garros estaba peleado con el tenis y con la vida”

Luego de ganar el ATP 500 de Queen’s, el número 1 del tenis argentino contó cómo logró recuperar la confianza y ofrecer su mejor versión en césped, una superficie históricamente esquiva para los argentinos

Francisco Cerúndolo, tras el título más importante de su carrera: “Después de Roland Garros estaba peleado con el tenis y con la vida”

De la asistencia de Tim Payne a la definición de Mo Salah: el show de goles en Egipto-Nueva Zelanda

El conjunto africano dio vuelta el marcador, se impuso por 3-1 y consiguió su primera victoria en en un Mundial

De la asistencia de Tim Payne a la definición de Mo Salah: el show de goles en Egipto-Nueva Zelanda

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

Cinco razones por las que no podés perderte “Te encontraré”, la nueva serie de Netflix

Con temperaturas muy bajas y cielo nublado: así estará el tiempo en el AMBA durante la primera semana del invierno

Calendario 2026: cuándo son los próximos feriados y cuándo hay fin de semana largo

ANSES: quiénes cobran hoy lunes 22 de junio de 2026

INFOBAE AMÉRICA

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

El radiotelescopio más avanzado del mundo revolucionará la exploración del universo desde Nevada

Cinco razones por las que no podés perderte “Te encontraré”, la nueva serie de Netflix

A 25 años de “Rápido y furioso”: cómo una película sobre carreras callejeras se convirtió en un fenómeno global

Olivia Rodrigo reveló que perdió el 60% de la audición en un oído y contó cómo convive con esa condición

DEPORTES

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, formaciones, TV y todo lo que hay que saber

Francisco Cerúndolo, tras el título más importante de su carrera: “Después de Roland Garros estaba peleado con el tenis y con la vida”

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

De la asistencia de Tim Payne a la definición de Mo Salah: el show de goles en Egipto-Nueva Zelanda