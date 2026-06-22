Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 22 de junio, la previa del partido de Argentina y el minuto a minuto de la jornada

Los hinchas argentinos tiñeron Dallas de celeste y blanco con su tradicional banderazo (REUTERS/Hannah Mckay)

El Mundial 2026 continúa este lunes con tres partidos correspondientes a una segunda fecha que sigue regalando momentos “inolvidables”. El plato fuerte de la jornada es el duelo entre Argentina y Austria, donde el combinado sudamericano buscará sumarse al selecto grupo de equipos que ya han sellado su pase a los 16avos de final.

Precisamente, el seleccionado argentino se medirá a partir de las 14.00 (hora de Argentina) frente a los europeos en el Dallas Stadium. Lionel Scaloni prepara, al menos, un cambio respecto al equipo que goleó 3-0 a Argelia. El único confirmado es el ingreso de Nahuel Molina por el lesionado Gonzalo Montiel. Ambos países llegan a este encuentro tras haber debutado con una victoria.

España, por su parte, afronta un aliviado inicio de semana tras la goleada 4-0 a Arabia Saudita. La Roja dejó atrás los fantasmas del debut y fue contundente ante un conjunto árabe que nunca pudo entrar en partido. Con la victoria, quedó como líder absoluta del grupo H y clasificada a la siguiente fase.

La selección colombiana, mientras tanto, continúa con su puesta a punto para lo que será el duelo del martes contra la RD Congo. Néstor Lorenzo analiza repetir el once inicial que le ganó a Uzbekistán.

Por último, México sigue preparándose para el encuentro de la última fecha del grupo A ante República Checa en un clima distendido tras haber conseguido meterse entre los 32 mejores del certamen. Javier Aguirre analiza realizar variantes en el equipo y podría darle minutos a varios jugadores que todavía no han tenido participación.

Los partidos del día

Argentina vs. Austria

México: 11:00

Colombia: 12:00

Argentina: 14:00

España: 19:00

-

Francia vs. Irak

México: 15:00

Colombia: 16:00

Argentina: 18:00

España: 23:00

-

Noruega vs. Senegal

México: 18:00

Colombia: 19:00

Argentina: 21:00

España: 2:00 (martes)

-

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.