ANSES: quiénes cobran hoy lunes 22 de junio de 2026

ANSES paga hoy lunes 22 de junio de 2026 a jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 9, que además cobran el medio aguinaldo y, si corresponde, el bono extraordinario (REUTERS/Agustin Marcarian)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) define el cronograma de cobros para millones de argentinos durante junio de 2026. En la jornada de hoy, beneficiarios de distintas prestaciones acceden a sus haberes, en un mes marcado por el impacto del ajuste por movilidad previsional y el pago del medio aguinaldo.

La modalidad escalonada, que organiza los pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), permite distribuir el acceso a los fondos y evita aglomeraciones en las sucursales bancarias.

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El sistema incluye a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y programas sociales, todos alcanzados este mes por un incremento del 2,58%, reflejo de la fórmula de movilidad que ajusta los montos tomando como base la inflación registrada dos meses antes.

Quiénes cobran hoy, lunes 22 de junio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y que tienen DNI terminado en 9. Este grupo finaliza el calendario de pagos para haberes mínimos de junio, recibiendo además del monto mensual, el medio aguinaldo y, en los casos que corresponde, el bono extraordinario vigente.

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Las prestaciones de ANSES de junio de 2026 reciben un aumento del 2,58% por la fórmula de movilidad previsional basada en la inflación de dos meses antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9 perciben hoy su prestación. El pago, que refleja el último aumento por movilidad previsional, se deposita de manera automática en la cuenta bancaria declarada.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 7 reciben hoy el pago correspondiente al mes de junio, según el calendario oficial. Esta asignación también se ve alcanzada por el incremento del 2,58% aplicado en el mes.

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Desempleo Plan 1

Finalmente, quienes forman parte del Plan de Desempleo 1 y tienen DNI terminado en 2 o 3 acceden hoy a su prestación. El sistema de cobros escalonado busca agilizar el acceso y minimizar las demoras en los canales presenciales y electrónicos.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Desde hoy, inicia el período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), el cual se extiende hasta el 8 de julio para todos los documentos.

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La Asignación por Embarazo para Protección Social se paga hoy a titulares con DNI terminado en 7 y también incluye el aumento del 2,58% (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.

Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).

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La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos $1.281.605,41 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).

De cuánto son las asignaciones en junio 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.

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El Plan de Desempleo 1 se paga hoy a beneficiarios con DNI terminado en 2 o 3, dentro del esquema escalonado de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes perciben AUH por Discapacidad, el monto mensual es de $471.915. En este caso, el beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta que se acredite la documentación correspondiente. Este beneficio está destinado a familias con hijos con discapacidad, y no tiene límite de edad para el menor a cargo.

Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.

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En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:

Por Nacimiento , el monto es de $84.478 ;

Por Matrimonio , asciende a $126.489 ;

Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.