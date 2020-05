Poco tiempo atrás, Isla reconoció que recibió el llamado de Juan Román Riquelme para sumarlo como refuerzo de Boca a fin de 2019. “Tuve tres conversaciones telefónicas con Riquelme. Él me llamó y me preguntó si me gustaría jugar en Boca. Sabía lo que se decía, y que en el club había un cambio de dirigentes, pero no que Boca me quería”, confirmó a principio de año el futbolista.