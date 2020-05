“River y cualquier club no deberían jugar hasta no tener la seguridad absoluta de que cada persona que trabaja en el club no tenga la posibilidad de contraer el virus. Porque de este virus no se vuelve. ¿Qué pasa si uno aparece con el virus? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos a todo el mundo en cuarentena? Entonces, arriesgar una fecha hoy es imposible”, planteó el dirigente.