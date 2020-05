“No veo como algo imposible que Boca pueda traer a Podolski, quedamos en hablar a mitad de año. Boca es una referencia, acá no va a venir de paseo”, subrayó el empresario, quien recordó que el delantero nacionalizado alemán estuvo cerca de cerrar con Olimpia a principios de año. Si él está dispuesto a hacer un esfuerzo, los números no serían imposibles. Él quiere jugar en Sudamérica. Estaba interesado en el manejo del marketing y eso en Boca va muy bien", agregó.