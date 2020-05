“Marcelo le dio muchos títulos al club; eso no es casualidad, trabaja mucho”, elogió a Gallardo, el entrenador que confió en él a pesar de que en sus primeros meses en Núñez no lograba adaptarse a la estructura millonaria. Hoy, con cinco títulos en la Banda (incluyendo la Copa Libertadores 2018), destapó otro sueño. “Me encantaría jugar con mi hermano en River, me aconsejó en todo y ojalá vuelva para jugar juntos”, confesó sobre Carlos Sánchez, el dinámico mediocampista de 35 años, que cosechó cuatro estrellas (y el ascenso a Primera) con la casaca rojiblanca.