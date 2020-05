Primero debió irse a préstamo a Newell’s Old Boys de Rosario, al no ser tenido en cuenta por Ramón Díaz, sucesor de Matías Almeyda. El delantero, pese a tener que emigrar, en diálogo con DirecTV valoró la sinceridad del director técnico riojano: “Con Ramón tuve una situación muy clara, desde el inicio supe que no me tenía en cuenta y por eso fui a Newell’s. Me pareció muy leal que Ramón fuera claro y me dijera que no me tenía en cuenta”.