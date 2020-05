Fue allí que el ex zaguero de 58 años reconoció que la discusión ya había quedado atrás y hasta reveló una indicación que le había dado su DT en esos encuentros ante River: “El Bambino me gritaba ‘no le pegués que es un modelo’. Pero que no le voy a pegar si después me hacía el gol y me sacaban. Está todo bien, vamos todo bien. Como dijo Diego un día: estamos viejos. Ya está”.