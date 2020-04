Otro de los temas que abordó Valderrama fue el del asesinato de su compañero Andrés Escobar, luego de que su seleccionado haya quedado afuera de la Copa del Mundo. “Eso no se supera. Lo de Andrés no pasó en ninguna otra parte del mundo. Fue un momento bravo, quedamos eliminados y nos ofrecieron volver a Colombia o quedarnos un tiempo en Estados Unidos. Yo me quedé. Cuando regreso en el avión, ese día sucede lo de Andrés, y me avisó una azafata. Me dijo que asesinaron a un compañero mío, todavía estoy temblando. No me podía parar de la silla. No me quiso decir que había sido Andrés Escobar. Pasa el tiempo y nunca se me va a olvidar, que por jugar al fútbol lo asesinen a uno”, contó con dolor el Pibe.