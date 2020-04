“Dije que había cabaret porque, al salir de una práctica, prendí la radio y escucho que un periodista describe todo lo que se había hablado en la reunión interna, de 20 minutos antes. Apenas terminaba de ducharme. Ya sabíamos que había un topo, un compañero que le pasaba información a la prensa. Quise decir puterío. Porque creo que hay un límite, un futbolista no puede hacer eso, romper los códigos que son sagrados en un plantel. Vos podés dar una información si va a jugar un jugador, si el periodista tiene curiosidad... Pero hay cuestiones que son intimidades, que no se pueden contar”, fue el descargo del ex futbolista que por entonces era dirigido por Héctor Bambino Veira, quien en la práctica siguiente intentó bajar la tensión con una broma: “No se puede decir que Boca es un cabaret. Un cabaret es un lugar al que uno va una noche a divertirse, a las dos de la mañana con algunos amigos, como lógicamente lo hice yo durante mucho tiempo en el pasado. Esto no es un cabaret”.