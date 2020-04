“Coco me dio siete años más de carrera. Cuando volví del Real Madrid después del Mundial, me volví a jugar a Vélez, pero como para decir: ‘Ya está'. Quería jugar en Vélez porque estaban el Flaco Gareca, el Gallego González, gente conocida mía. Y de la nada me llaman y me dicen: 'Mirá que Coco te quiere en la Selección’. Y me llamó un día, me motivó nuevamente, y largamos con el gran equipo del 91, la mejor Copa América que me tocó jugar, les ganábamos a todos y le ganamos bien. El día que nos juntó por primera vez en el pasto, empezó a hablar de que Diego estaba suspendido. Y adelante de todos, de la nada, dijo: ‘El capitán es el señor Ruggeri’. Y me agarró una locura, me motivó”, contó el ex defensor.