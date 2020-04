El atacante había militado en Ferroviário y Quixadá en su país antes de probar suerte en el Foios de España. De allí saltó al Real Madrid Castilla en el 96, donde fue dirigido por Vicente Del Bosque: “Por edad y por la cantidad de extranjeros no pude debutar pero me sirvió como preparación. Del Bosque me hizo crecer en mi formación y cuando llegué a Boca, por más que hubiera sido desde un equipo humilde como Paysandú, yo tenía muchos conocimientos en la valija. Ahí empecé a mostrar mi fútbol”.