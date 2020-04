Durante la entrevista, el ex coach de Tau Cerámica y Real Madrid de España comentó bajo qué contexto surgió la chance de entrenar al ex número 3 del mundo ganador de 9 títulos, entre los que se destacan los ATP 1000 de Monte Carlo y Hamburgo. Además fue finalista de Roland Garros en 2004, donde cayó ante su compatriota Gastón Gaudio. “El representante me conoce, y estaba en un momento de duda, por cambiar de entrenador y me dice ‘yo veo que hacés esto con los jugadores, lo podés dirigir’. Pero le dije que no se puede porque no sé de tenis”, esbozó.