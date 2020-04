Sabatini tiene días mejores y peores. “Somos humanos y nos caemos un poco, me pasó el otro día, que estaba caída. Pero nos levantamos y pensamos, ‘ok ¿cuál es el plan?’. Hacer ejercicio es muy importante para mí, es un elemento que necesito en el día a día, me da mucha energía, me siento bien. Y hay muchas clases para hacer ejercicio en Internet. El otro día me compré un trailer para poner la bicicleta y hacer bici acá adentro en casa”, añadió la campeona del US Open 1990, que desde que reside la mayor parte del año en Suiza se convirtió en fanática del ciclismo.