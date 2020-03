“No cabe en mi cabeza. No lo entiendo. Si los jugadores se contagian, se lo transmiten a sus familiares. Eso de jugar sin gente es una idiotez. ¿El valor de los jugadores y utileros no tiene importancia? ¿Y el de los médicos y los empleados que trabajan en los estadios? Me parece tremendo”, reiteró. “Hay mucha ignorancia e idiotez en todo esto. Es una locura que se siga jugando. Es un riesgo que no tiene nombre. ¿Los futbolistas y árbitros son superhombres que no se van a contagiar? ¿Los utileros, no importan? Es una irresponsabilidad tan grande que me supera”, insistió. Su postura, y la de los protagonistas del fútbol argentino, tuvo eco: la AFA decidió suspender la actividad en todas sus categorías hasta el 31 de marzo.