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Zlatan Ibrahimovic sorprendió al confesar que no alentará por Suecia en el Mundial: cuál es su selección favorita

Debutante como analista para el la Copa del Mundo 2026, el máximo anotador histórico de su selección contó que alentará por otro equipo en la Copa del Mundo

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El ex delantero del Milan, quien irá a esta Copa del Mundo como comentarista de una cadena internacional, analizó el grupo J y para sorpresa de su compañero Thierry Henry, reveló el equipo que apoyará en la cita máxima.

Zlatan Ibrahimovic tuvo su debut como analista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no tardó en encender el set con una confesión que pocos esperaban: el sueco no alentará por Suecia en el torneo. Su selección favorita del Grupo L tiene nombre y bandera, y la reveló sin rodeos ante las cámaras.

Fue durante una transmisión en vivo de Fox Sports en Estados Unidos cuando la conductora del programa le pidió a Zlatan Ibrahimovic que eligiera un grupo del Mundial 2026 para analizar. El ex delantero optó por el Grupo L, integrado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, y al repasar cada selección dejó en claro dónde están sus simpatías: con Croacia. “Yo también tengo algunas raíces en Croacia, así que los apoyo en este torneo”, afirmó Ibrahimovic en el estudio al pie de la cancha de los Seattle Sounders.

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La declaración llegó de forma espontánea, en medio de un análisis que el ex jugador construyó con su estilo habitual: directo y sin filtros. Antes de revelar su preferencia por los croatas, Ibrahimovic señaló que Inglaterra y Croacia lucharán por el primer lugar del grupo, mientras que Ghana podría “incomodarlos y quitarles algunos puntos”. Para el cuarto integrante del grupo, Panamá, la lectura fue contundente: “Creo que serán un saco de boxeo”.

Lejos de suavizar el comentario, Ibrahimovic insistió: “No quiero ser irrespetuoso, pero esto es difícil. Esto es tres naciones confirmadas”. La frase dejó implícito que, a su criterio, el equipo panameño no tiene chances reales de avanzar en el torneo.

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El exdelantero reconoció sus raíces croatas y declaró su apoyo a Croacia en el torneo (REUTERS)
El exdelantero reconoció sus raíces croatas y declaró su apoyo a Croacia en el torneo (REUTERS)

El momento tuvo un contrapunto con Thierry Henry, quien también forma parte del equipo de analistas de Fox Sports. El ex delantero francés había mencionado a Haití en algún punto del programa, lo que llevó a Ibrahimovic a cuestionar la objetividad de su colega: “Sé que Thierry habló de Haití, pero creo que ahora está siendo amable. O tiene algunos amigos en la selección nacional”. Con Henry respondiendo al lado que el equipo haitiano “puede sorprender”. “Él está siendo amable”, insistió Ibrahimovic, sin ceder.

El intercambio entre ambas figuras ilustra la dinámica que Fox Sports buscó construir para la cobertura del torneo: voces con peso propio, criterios distintos y la disposición de sostenerlos frente a cámara. Ibrahimovic, de 44 años, llega a este rol tras una carrera como jugador que incluyó nueve clubes entre 1999 y 2023, dos participaciones en Copas del Mundo2002 y 2006— y el récord de goleador histórico de la selección de Suecia con 62 goles. Se retiró del fútbol de clubes en 2023.

Su incorporación a Fox fue anunciada por el propio Ibrahimovic a través de la red social X: “¡La Copa Mundial de la FIFA 2026 va a ser la mejor Copa del Mundo de todos los tiempos! Me emociona anunciar que este verano me uniré a Fox Sports en Estados Unidos para cubrir la Copa del Mundo. De nada, América”. La cadena lo describió como una de sus incorporaciones de peso para un torneo de 48 equipos que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El debut en pantalla de Ibrahimovic como analista se produjo desde el primer día del torneo, el 11 de junio, en el estudio de Fox Sports en Los Ángeles, junto a figuras como Thierry Henry, Alexi Lalas y la conductora Rebecca Lowe. Fox Sports transmite el Mundial 2026 con derechos en inglés para el mercado estadounidense, en lo que representa la última edición del torneo bajo esa licencia para la cadena.

Croacia disputará su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 17 de junio contra Inglaterra en Dallas, en el marco del Grupo L, que completan Panamá y Ghana. El segundo encuentro está fijado para el 23 de junio contra Panamá en Toronto, y el tercero para el 27 de junio contra Ghana en Filadelfia. El equipo regresará a su base en Alejandría tras cada partido, y permanecerá allí mientras avance en el torneo. La Copa del Mundo 2026 —la primera con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre Canadá, México y Estados Unidos— comenzó oficialmente el 11 de junio.

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