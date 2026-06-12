La reacción de Alfaro cuando un jugador de Paraguay se emocionó en la previa del debut del Mundial: “Es lo que sentimos todos”

El futbolista Diego Gómez se emocionó en la previa del debut de Paraguay

La sala de prensa tenía la temperatura habitual de estos eventos: periodistas con grabadores en alto, cámaras apuntadas, preguntas preparadas. Pero este jueves, un día antes del estreno de Paraguay en el Mundial 2026, la rutina se interrumpió. Diego Gómez, mediocampista del Brighton de Inglaterra, se quebró frente a todos al hablar de lo que significa para la Albirroja volver a una Copa del Mundo después de tres ausencias consecutivas. Las lágrimas llegaron antes que las palabras.

A su lado, Gustavo Alfaro —el entrenador argentino que condujo al equipo hasta la clasificación— lo contuvo. No hizo falta mucho. Un gesto, una pausa, y luego la frase que resumió el estado de ánimo de todo un plantel: “Esto es lo que sentimos todos”.

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La emoción de Diego Gómez (REUTERS/Matthew Childs)

Gómez, ex jugador de Lanús e Inter Miami, tardó unos segundos en recomponerse para hablar. Cuando lo hizo, dirigió sus palabras directamente a Alfaro: “Es un profe magnífico, siempre me dio confianza y a toda mi familia le dio ese abrazo. Gracias a él pudimos lograrlo otra vez“. La frase no era un elogio protocolar. Era la síntesis de un proceso largo, de una selección que había quedado fuera de tres mundiales seguidos y que ahora, finalmente, volvía a la escena más grande del fútbol.

El debut llega este viernes, con el partido ante Estados Unidos pautado para las 22:00. Alfaro sabe que el escenario es exigente. “Sabemos la complejidad a la que vamos a enfrentarnos, tienen un gran entrenador como (Mauricio) Pochettino“, reconoció sobre el técnico argentino que conduce a la selección local. Aun así, el entrenador prefirió instalar una idea antes que un plan táctico: “A nosotros nos moviliza la ilusión. No una expectativa”.

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Esa distinción no es menor. Alfaro la sostiene con argumentos concretos. “Este equipo tiene experiencia en un montón de batallas para llegar hasta acá. Ellos ya ganaron cuando estuvieron de pie en los momentos más adversos. Recuperaron el ADN del país, contagiaron al país”, afirmó. Y agregó una reflexión sobre el oficio de trabajar en selecciones nacionales, donde los tiempos nunca alcanzan: “Trabajar en una selección es encontrar tiempo donde no hay tiempo. Por suerte en el Mundial, hay espacio entre partidos, y podés corregir cosas”.

En el plano estrictamente futbolístico, el técnico fue preciso al describir el rol de dos de sus piezas del mediocampo. “Jugadores como Diego Gómez y Damián Bobadilla te cubren todo el campo. Para mí, son todocampistas”, dijo Alfaro, quien también valoró la percepción que tiene del grupo en su conjunto: “Se perciben los sentimientos que tienen los jugadores. Mucha gente no sabe la lucha de cada uno de ellos”.

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Una de las incógnitas que quedó abierta tras la conferencia fue la del arquero titular. Alfaro no reveló quién defenderá el arco paraguayo ante Estados Unidos, aunque dejó en claro que los tres candidatos están en igualdad de condiciones: “Cualquiera de los tres arqueros que elija tiene los atributos para ser el arquero de la selección”.

Sobre Julio Enciso, otro de los nombres propios del equipo, el entrenador confirmó que el jugador atravesó sin mayores contratiempos una molestia física reciente. “Está muy bien, cumplió todos los pasos que tenía que cumplir, vamos a evaluarlo. Tuvo un golpe, al no existir una lesión puede jugar”, indicó Alfaro. La definición final sobre su presencia en el once inicial quedará para las horas previas al partido.

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Paraguay integrará lo que el propio Alfaro describió como uno de los grupos más parejos del torneo, con el objetivo de avanzar paso a paso. “Vamos a tratar de hacer lo humana y deportivamente posible para ir avanzando”, cerró el entrenador, en una frase que condensa tanto la ambición del equipo como la conciencia de sus límites.

Paraguay integra el Grupo D del Mundial 2026 junto a Estados Unidos, Australia y Turquía. La selección guaraní debutará este viernes 13 de junio ante el combinado anfitrión en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Luego enfrentará a Turquía el 20 de junio en el estadio de la Bahía de San Francisco y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Australia en el mismo escenario. Los dos primeros de cada grupo avanzan directamente a la ronda de 32, y los ocho mejores terceros también clasifican, lo que amplía las chances de Paraguay en una llave que no tiene un favorito claro más allá del equipo local.

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