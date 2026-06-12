Condenan a cabecillas y miembros de estructura criminal a penas de hasta 60 años de cárcel en El Salvador

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado dictó penas de hasta 60 años de prisión a líderes y miembros de la pandilla 18 Revolucionarios que operaban en San Vicente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó penas de hasta 60 años de prisión a miembros de la pandilla 18 Revolucionarios, quienes operaban en el departamento de San Vicente, después de ser hallados culpables por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, según lo reportado este jueves por Centros Judiciales.

Entre los principales condenados figuran Santos Elías Hernández, conocido como alias Tamborín, René Aníbal Villalta (alias Viejo Gato) y Edwin Salvador Torres Servellón (alias Smaylin). Centros Judiciales confirmó que los tres ejercían el rango de palabrero dentro de la estructura, encargándose de dirigir y coordinar las actividades ilícitas. Además, alias Tamborín tenía el cargo de primera voz o primera palabra de la pandilla, lo que lo colocaba como máximo responsable de la célula en San Vicente.

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De igual manera, se estableció que los delitos cometidos por los principales cabecillas incluyeron la planificación y ejecución de acciones que ponían en riesgo la seguridad y la paz de las comunidades. El tribunal determinó que la gravedad y continuidad de estos hechos justificaba la imposición de la pena máxima prevista para el delito de agrupaciones ilícitas.

Las sentencias alcanzaron a jefes, homeboys y colaboradores civiles de la estructura criminal tras un proceso derivado del Régimen de Excepción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a los líderes mencionados, José Nelson López Rogel (alias Chino) recibió una condena de 55 años de prisión por posesión y tenencia, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública. Según la información publicada por Centros Judiciales, las pruebas presentadas en el proceso demostraron que López Rogel tenía a su cargo armamento ilegal y participaba activamente en la logística criminal de la pandilla.

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El tribunal también dictó sentencia contra Walter Vladimir Zapata Torres, quien deberá cumplir 45 años de cárcel tras ser hallado culpable de posesión y tenencia con multas de tráfico y agrupaciones ilícitas. Carlos Aquiles Ramírez fue condenado a 40 años de prisión por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con Centros Judiciales, la evidencia expuesta en la audiencia permitió establecer la responsabilidad directa de ambos en los hechos imputados.

Sentencias contra otros miembros de pandillas

En la misma resolución, el tribunal penalizó a 45 miembros de la pandilla con el rango de homeboy y 27 colaboradores civiles a 30 años de prisión cada uno, también por el delito de agrupaciones ilícitas. Centros Judiciales informó que todos los sentenciados participaron en actividades que favorecieron la permanencia y expansión de la organización criminal en San Vicente y zonas aledañas.

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Las investigaciones detallan que la estructura de la pandilla 18 Revolucionarios funcionaba bajo un esquema jerárquico, en el que los palabreros ejercían control sobre los homeboys y colaboradores. Esta red criminal, según el tribunal, generaba un clima de inseguridad en distintos municipios y estaba vinculada a diversas actividades delictivas, incluyendo extorsión, tráfico de armas y amenazas contra la población.

Las sentencias emitidas por el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador forman parte de una serie de procesos judiciales orientados a desarticular las principales bandas delictivas que operan en El Salvador, principalmente bajo el amparo de la legislación de excepción vigente.

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