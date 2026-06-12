Marcos Giles filtró por error una discusión con Ángela Torres y generó polémica: “Estuve sola acá todo el mes”

El fragmento se viralizó en las redes y desató críticas para el streamer. Qué fue lo que pasó (Video: Marcosgiles/ Twitch)

La filtración de un chat privado entre Marcos Giles y Ángela Torres encendió una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la actitud del streamer tras mostrar accidentalmente la conversación durante una transmisión en vivo.

Mientras compartía pantalla en una transmisión, Giles dejó expuesto inadvertidamente su WhatsApp Web. Al notar la situación, intentó minimizar el hecho: “Quise cerrar”, comentó ante su audiencia, y agregó: “Estoy perfecto. Estoy limpio, amigo”.

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El episodio se viralizó rápidamente, pero lo que más llamó la atención fue el contenido del mensaje que Ángela Torres le había enviado. En el texto, la cantante le expresaba: “Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”, escribió.

“Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo", le escribió Ángela Torres a Marcos Giles (Twitch)

La conversación privada reveló la decepción de la cantante por la falta de tiempo compartido, pese a comprender las obligaciones laborales de Giles. “Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”, cerró la artista en su mensaje.

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El incidente tuvo repercusiones inmediatas en las redes sociales, donde el fragmento del stream y el chat se multiplicaron, acompañados de mensajes críticos hacia Giles. La respuesta del influencer llegó cuatro horas después en forma de mensaje de voz. “No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está”, fue la frase que generó indignación entre los seguidores de la cantante.

La filtración involuntaria del chat privado entre Ángela Torres y Marcos Giles marcó el pulso de las redes sociales, provocando una ola de rumores en torno a la pareja. Frente a esa exposición inesperada, la actriz optó por responder con un gesto sencillo pero elocuente en su cuenta de Instagram.

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La reacción de Ángela Torres después de la filtración involuntaria de Marcos Giles (Instagram)

En una historia compartida horas después del incidente, Ángela Torres publicó una selfie frente al espejo junto a su novio. Ambos aparecieron en una escena cotidiana, con Giles sin remera y la pareja relajada en casa, lejos de cualquier despliegue mediático.

La imagen no llegó sola, sino acompañada por una frase directa: “Mi amor, te amo mucho”, escribió Torres sobre la foto. Con esas palabras, la artista dejó en claro su postura y disipó dudas sobre una supuesta crisis.

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El divertido video de Marcos Giles en la casa de Ángela Torres con Gloria Carrá

La presencia de Marcos Giles en la casa de Ángela Torres junto a Gloria Carrá en abril de este año generó una ola de reacciones en redes sociales, donde el video del encuentro se volvió viral en pocas horas y fue celebrado por el público por su naturalidad y complicidad.

La grabación mostró a Giles entrando a la cocina mientras Gloria Carrá cocinaba y, entre risas, le cantó a las presentes frases de “Domingo familiar”, de Rawayana, Jowell & Randy. El ambiente relajado y la participación de Amelia, hermana menor de Torres, reforzaron la imagen de una reunión marcada por la cercanía y la espontaneidad.

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Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron su romance a principios del año

El video, subido por la pareja, sumó miles de visualizaciones y comentarios, y muchos destacaron la “química evidente” y la alegría compartida. Frases como “Team Margelita” y emojis alusivos a la complicidad recorrieron los perfiles de sus seguidores, quienes reclamaron más contenidos similares.

La relación entre Torres y Giles cobró impulso desde el verano en Pinamar, cuando el streamer sorprendió a la actriz con una propuesta de noviazgo aérea: una avioneta sobrevoló la playa con la pregunta “¿Ángela, querés ser mi novia?”. Esa escena selló el inicio formal del romance, que fue ampliamente comentado en redes sociales y prensa.

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