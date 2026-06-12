Crimen y Justicia

Hallaron un cuerpo en el arroyo Antoñico de Paraná y la policía investiga un posible homicidio

El cuerpo fue encontrado semisumergido en el arroyo y las autoridades trabajan para determinar las circunstancias de la muerte, analizando testimonios y pruebas del lugar

Guardar
Google icon
La víctima fue encontrada boca abajo y vestida bajo el puente Eva Perón, tras el aviso de una vecina
La víctima fue encontrada boca abajo y vestida bajo el puente Eva Perón, tras el aviso de una vecina

Un hombre fue hallado muerto en el arroyo Antoñico, en la ciudad de Paraná, y la policía confirmó heridas compatibles con arma blanca en la víctima, lo que orientó la pesquisa hacia un caso de homicidio. El hallazgo ocurrió cerca del jueves al mediodía, cuando vecinos del barrio Las Flores alertaron sobre la presencia de un cuerpo sumergido en el curso de agua que cruza por debajo del puente Eva Perón, en la calle Diamante al final.

Horacio Blasón, jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, explicó: “Los vecinos pueden ver una persona que estaba en el arroyo Antoñico que estaba sumergida; inmediatamente intervino el servicio de ambulancia, Comisaría Quinta y se pudo establecer que es un señor mayor de edad".

PUBLICIDAD

Personal policial trabaja en la zona del arroyo Antoñico, donde fue hallado el cuerpo de un joven bajo el puente Eva Perón (Fuente: El Once)
Personal policial trabaja en la zona del arroyo Antoñico, donde fue hallado el cuerpo de un joven bajo el puente Eva Perón (Fuente: El Once)

La fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Paola Farinó, quedó a cargo de la investigación, mientras trabajan en la escena para recolectar pruebas y testimonios relevantes. La intervención de la Policía Científica, la coordinación entre la Jefatura Departamental Paraná y la actuación de la fiscalía conforman el esquema de trabajo dispuesto por las autoridades.

Desde el primer momento, los agentes establecieron un perímetro en la zona para preservar posibles rastros, mientras la fiscal ordenó la autopsia. Fuentes policiales precisaron que “solo podemos confirmar que las causas del fallecimiento son causas violentas. El cuerpo ha sido trasladado a la morgue judicial de la localidad de Oro Verde para determinar, a través del cuerpo médico forense, la causa del deceso”.

PUBLICIDAD

La hipótesis principal del fallecimiento

Las primeras observaciones ya permitieron a los investigadores descartar un accidente y avanzar en una hipótesis de homicidio. El comisario explicó que “tiene heridas, pero seremos prudentes en esperar el resultado de la autopsia para que puedan determinar qué clase de heridas tiene y con qué son compatibles“.

La Policía Científica realizó peritajes en el lugar del hallazgo para recabar pruebas y avanzar en la investigación (Fuente: El Once)
La Policía Científica realizó peritajes en el lugar del hallazgo para recabar pruebas y avanzar en la investigación (Fuente: El Once)

La autopsia, en consecuencia, se posicionó como una pieza clave para dilucidar cómo se produjo la muerte y si hubo participación de terceros. “El cuerpo estaba semisumergido y vestido”, agregó Blasón. El despliegue incluyó entrevistas a vecinos y relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al puente Eva Perón y al arroyo. “En estos momentos el personal está realizando entrevistas a los vecinos y un montón de actividades tendientes a poder dilucidar qué es lo que pasó”, indicó.

En paralelo a la recolección de pruebas, la policía de Entre Ríos detuvo a un sospechoso por el caso, según publicó El Once. Las fuentes de la investigación señalaron que la aprehensión se produjo en el marco de una serie de medidas dispuestas por la fiscalía. Aún no se brindó detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los elementos que lo vincularían con el hecho.

Durante las primeras horas, circularon versiones que indicaban que el cuerpo se encontraba con una bolsa en la cabeza y atada de manos y pies. Sin embargo, Blasón advirtió que fue solo un rumor y esa información es falsa: “Eso es incorrecto, se lo puedo confirmar. En ese lugar del arroyo puede haber basura con la que alguno se puede haber confundido, pero descarto totalmente esa versión”.

Durante la misma mañana en que fue hallado el cuerpo en el arroyo Antoñico, la zona de Villa Huesito registró otro episodio violento. Se desató una pelea entre dos familiares que culminó con un joven herido por arma blanca. Al ser consultado sobre la posible conexión entre ambos hechos, Horacio Blasón, aclaró: “Por el momento el único vínculo es que se trata de hechos violentos. Ambos están siendo investigados y a medida que aparezca algún vínculo más objetivo podríamos decir que tienen relación”.

La pesquisa se centra en determinar el móvil del crimen y en reunir testimonios de personas que transitaron por la zona en las horas previas al hallazgo. El objetivo es reconstruir los momentos previos a la muerte y establecer si la víctima fue atacada en el lugar o si su cuerpo fue trasladado hasta allí.

Temas Relacionados

ParanáArroyo AntoñicohomicidioUnidad de Delitos Complejosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un joven estaba prófugo por matar a un adolescente y lo detuvieron en la casa de su novia en Mar del Plata

El joven fue aprehendido en la calle Gascón al 7600 y trasladado al penal de Batán. Hay otros dos aprehendidos, menores de edad

Un joven estaba prófugo por matar a un adolescente y lo detuvieron en la casa de su novia en Mar del Plata

Delincuentes robaron una casa en La Plata tras forzar la reja mientras sus dueños no estaban

Vecinos denuncian reiterados robos y reclaman mayor patrullaje policial tras un nuevo hecho ocurrido el domingo en una casa de la calle 609 bis. Cámaras de seguridad captaron el ingreso de los delincuentes, que se llevaron objetos de valor

Delincuentes robaron una casa en La Plata tras forzar la reja mientras sus dueños no estaban

Los detenidos por el crimen del hombre en La Plata se negaron a declarar y la defensa planteó una nueva hipótesis

Los sospechosos son dos hombres, uno de 41 años, quien sostuvo ser pareja de la víctima y otro, de 49 años. El abogado de ambos habló de un presunto suicidio, pero las pericias indican que se trató de un ataque

Los detenidos por el crimen del hombre en La Plata se negaron a declarar y la defensa planteó una nueva hipótesis

Andrés “Plin” Acosta ya se encuentra alojado en la cárcel de Piñero luego de ser trasladado desde Buenos Aires

Después de que fuera detenido el lunes a la mañana a la salida de un boliche, el sospechoso de tener vínculos con varias organizaciones criminales de Rosario fue trasladado a una cárcel de alta seguridad

Andrés “Plin” Acosta ya se encuentra alojado en la cárcel de Piñero luego de ser trasladado desde Buenos Aires

Una banda de menores armados asaltaron a un remisero en Mar del Plata: un detenido tiene 14 años

El conductor fue víctima de un violento robo cuando cuatro adolescentes le sustrajeron el auto y dinero tras amenazarlo con un arma. Aún hay tres menores prófugos

Una banda de menores armados asaltaron a un remisero en Mar del Plata: un detenido tiene 14 años

DEPORTES

La camiseta “de papel”, el gol de lateral y una definición a lo Di María: las perlitas de Corea del Sur-República Checa

La camiseta “de papel”, el gol de lateral y una definición a lo Di María: las perlitas de Corea del Sur-República Checa

La reacción de Alfaro cuando un jugador de Paraguay se emocionó en la previa del debut del Mundial: “Es lo que sentimos todos”

Seattle mostrará el resultado de los partidos con un show de drones en el Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic sorprendió al confesar que no alentará por Suecia en el Mundial: cuál es su selección favorita

El desafiante mensaje de Diego Forlán sobre un posible cruce entre Argentina y Uruguay en el Mundial

TELESHOW

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”

Marcos Giles filtró por error una discusión con Ángela Torres y generó polémica: “Estuve sola acá todo el mes”

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron a meses de su separación: “Él siempre quiso estar con ella”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra dos regiones clave de Ucrania: al menos un muerto y varios heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra dos regiones clave de Ucrania: al menos un muerto y varios heridos

Sesgos de género obstaculizan la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas panameñas, revela estudio

Condenan a cabecillas y miembros de estructura criminal a penas de hasta 60 años de cárcel en El Salvador

Aprehenden en Panamá a cuatro personas por hackeo de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero

Honduras: Ministerio Público intensifica acciones contra estructuras delictivas en Cortés