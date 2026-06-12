Sesgos de género obstaculizan la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas panameñas, revela estudio

Participación de las mujeres disminuye al 37% en las juntas directivas, señala la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Iniciativa de Paridad de Género de Panamá (IPG) presentó los resultados del primer estudio nacional sobre liderazgo femenino en empresas privadas.

La investigación ofrece una radiografía inédita sobre la participación de las mujeres en posiciones de decisión y revela los principales desafíos de la equidad de género en el sector corporativo.

El informe analiza datos de las principales compañías del país y evidencia tanto avances como brechas persistentes en el acceso de las mujeres a cargos directivos.

El estudio, desarrollado por Stratego con base en una encuesta de 111 empresas medianas y grandes, evidencia avances importantes en materia de participación femenina. Las mujeres representan el 55% de la fuerza laboral y también el 55% de los comités ejecutivos.

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De igual manera, el 63% de las empresas reporta contar con compromisos formales con la igualdad de género, y la mayoría ha implementado acciones orientadas a promoverlas, principalmente a través de programas de capacitación.

La IPG aduce que no se trata únicamente de sumar mujeres a las planillas, sino de garantizar que tengan acceso real a puestos clave de toma de decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, persisten desafíos relevantes para consolidar estos avances, sostiene una nota que sobre el informe publica la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

Indica que la participación de las mujeres disminuye al 37% en las juntas directivas y más de la mitad de las empresas aún no alcanza la paridad en estos espacios, lo que evidencia oportunidades para fortalecer la progresión del liderazgo femenino hacia los máximos espacios de decisión.

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Se asegura que el estudio identificó como principales barreras para el avance femenino en la alta dirección la persistencia de sesgos de género, la falta de programas de mentoría y la escasez de políticas internas que favorezcan la conciliación laboral y familiar.

De acuerdo con el informe de la IPG, solo el 35% de las empresas encuestadas dispone de medidas específicas para promover la equidad, como licencias parentales extendidas, horarios flexibles o cuotas de género en procesos de selección.

“Lograr una mayor participación de las mujeres en el liderazgo corporativo no solo responde a un tema de justicia social, sino que impacta de manera positiva en la innovación y la competitividad empresarial”, sostuvo Ana María Pinilla, directora ejecutiva de la IPG.

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Llaman a consolidar políticas sostenibles que permitan acelerar el cierre de la brecha de género. (Canva)

Añadió que “no se trata únicamente de sumar mujeres a las planillas, sino de garantizar que tengan acceso real a puestos clave de toma de decisiones”.

Representantes del Ministerio de la Mujer de Panamá y de organizaciones empresariales coincidieron durante la presentación del informe en la importancia de consolidar políticas sostenibles que permitan acelerar el cierre de la brecha de género.

El estudio fue desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza con la Asociación de Directoras de Panamá (ADP), Sumarse y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Nayibe Farah, directora de la IPG, manifestó que “este estudio marca un hito al brindar, por primera vez, una línea base sobre el liderazgo femenino en el sector empresarial. La evidencia es clave para orientar acciones concretas y fortalecer el compromiso con una mayor equidad en la toma de decisiones”.

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El informe de la IPG también incluyó recomendaciones dirigidas tanto al sector privado como a los organismos públicos. Entre ellas, propuso establecer indicadores claros de avance, fortalecer la formación en liderazgo femenino y fomentar alianzas entre empresas para compartir buenas prácticas.

Una mayor participación de las mujeres en el liderazgo corporativo impacta en la innovación y la competitividad empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el documento sugiere implementar campañas de sensibilización para erradicar estereotipos, así como revisar los procesos de selección y promoción interna para asegurar la transparencia y la equidad.