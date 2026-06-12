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Seattle mostrará el resultado de los partidos con un show de drones en el Mundial 2026

Luego de cada encuentro, las noches se iluminarán y quienes se encuentren en dicha ciudad podrán ver el marcador en el cielo

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Así luciría el espectacular show de drones que mostrarán los resultados luego de cada uno de los seis partidos pautados en dicha sede
Así luciría el espectacular show de drones que mostrarán los resultados luego de cada uno de los seis partidos pautados en dicha sede

Seattle cerrará sus noches del Mundial 2026 con drones que mostrarán el marcador final junto a la Space Needle, la icónica torre de 184 metros de altura y un peso de 9.550 toneladas. La propuesta gratuita se activará en los seis partidos que recibirá la ciudad y busca extender el ambiente de cada encuentro más allá del estadio con un espectáculo visible para aficionados y visitantes.

Los espectáculos durarán unos 12 minutos y actualizarán después de cada partido el resultado final y las banderas de las selecciones que hayan jugado, de acuerdo a lo informado por los organizadores.

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También se consideró varias ubicaciones en distintos puntos de la ciudad antes de optar por el Seattle Center. La elección respondió al fondo visual que ofrece la Space Needle sobre el horizonte de Seattle. Dichos puntos de observación estarán en torno a la Fuente Internacional y el Fisher Pavilion, dentro del Seattle Center, donde habrá una vista despejada de las formaciones luminosas. El acceso será abierto al público y no tendrá costo.

El calendario de partidos en el Lumen Field (68.000 espectadores) incluye Bélgica-Egipto el 15 de junio, Estados Unidos-Australia el 19 de junio, Bosnia y Herzegovina-Qatar el 24 de junio, Egipto-Irán el 26 de junio, un partido de dieciseisavos de final el 1 de julio y uno de octavos de final el 6 de julio.

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Además de las banderas de las naciones correspondientes a los equipos que jueguen en dicha ciudad, las animaciones de Seattle tendrán un mensaje de bienvenida para los aficionados de todo el mundo.

El objetivo es evitar un problema repetido en concentraciones masivas: la saturación de las redes de telefonía e internet móvil. La propuesta también apunta a ofrecer un espectáculo visual. Una iniciativa que busca mostrar en el cielo el resultado final de un gran evento para que cualquier persona en las inmediaciones de la ciudad lo conozca con solo mirar al cielo y no recurrir a dispositivos electrónicos para informarse.

La selección estadounidense será una de las que juegue en Seattle y se enfrentará a Australia (Reuters/Talia Sprague)
La selección estadounidense será una de las que juegue en Seattle y se enfrentará a Australia (Reuters/Talia Sprague)

Stephanie Byington, directora de marketing de Visit Seattle, dijo a The Seattle Times que “la organización evaluó docenas de ideas para eventos públicos durante el torneo antes de elegir el concepto”. Lo que inclinó la decisión fue que un marcador aéreo vinculado a los resultados de los partidos no se había hecho antes en una ciudad sede de una Copa del Mundo.

La producción estará a cargo de Sky Elements, una empresa conocida por espectáculos de entretenimiento con drones a gran escala. La estructura visual general se mantendrá durante el torneo, pero el marcador y las banderas cambiarán después de cada partido.

La propuesta fue presentada como una forma de reflejar el perfil innovador de la ciudad y de ofrecer una experiencia distinta a quienes sigan la actividad del torneo.

La expectativa local es que la Copa del Mundo sirva también para mostrar tecnologías asociadas con la identidad de Seattle ante los miles de visitantes internacionales que recibirá durante la competencia.

Este jueves comenzó la edición 23ª del Mundial de Fútbol que por primera vez tiene tres sedes, ya que además de Estados Unidos también son anfitriones Canadá y México, cuya selección debutó con un triunfo 2-0 ante Sudáfrica.

Este certamen cuenta por primera vez con 48 conjuntos e incluyó una nueva ronda de playoffs que son los 16avos de final.

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