Economía

El Gobierno bonificó el acceso a las garrafas para los cuarteles de bomberos voluntarios

Debido a la alta demanda del recurso durante la temporada invernal, todos los cuarteles del país podrán abastecerse con GLP envasado sin costos

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Pallets de garrafas de gas YPF envueltas en plástico, listas para entrega. Al fondo, un edificio de Bomberos Voluntarios de Argentina con una autobomba roja.
La modificación regirá para todos los cuarteles del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Energía dispuso una modificación al régimen tarifario especial para los Bomberos Voluntarios de la República Argentina, luego de que resolvieran ampliar el acceso a otros tipos de suministros. De esta manera, podrán suplirse con el gas natural por redes y el gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes.

A través de la publicación de la Resolución N° 134/2026 en el Boletín Oficial, la titular de Energía, María Carmen Tettamanti, establecieron cambios a la resolución que dispone que todos los bomberos voluntarios del país gocen de una bonificación total en el precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes. La modificación impactó directamente en la antigua Resolución N° 619, que fue publicada el 26 de julio de 2023.

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“Establécese una bonificación total del precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes, y de las tarifas de los servicios de transporte y distribución de gas natural y GLP por redes”, indicaron en el documento oficial. Además, remarcaron que la medida alcanzará al resto de los cargos nacionales vinculados a la demanda de los usuarios registrados en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.

No obstante, aclararon que el acceso al GLP envasado será otorgado bajo condiciones y procedimientos que deberá definir la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética. De acuerdo con la disposición oficial, esta dependencia tendrá la responsabilidad de establecer los mecanismos para la incorporación de las entidades que consuman este tipo de recurso.

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Dos bomberos voluntarios de Argentina supervisan grandes pilas de garrafas de gas licuado de petróleo naranjas, amarillas y azules, junto a un camión cargado.
La medida buscaría sustituir la dependencia del gas natural distribuido por red (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, deberán determinar los volúmenes máximos cubiertos por la bonificación y las condiciones para su acceso. Para ello, adelantaron que se tendrán en cuenta criterios de segmentación geográfica, condiciones climáticas y otros parámetros técnicos.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que la medida buscará implementar al gas licuado de petróleo como un sustitutivo del gas natural distribuido por redes, sobre todo en las regiones que cuentan con complicaciones de infraestructura y geográficas.

Para este fin, indicaron que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) deberá adecuar el procedimiento vigente, originalmente dispuesto por la Resolución N° 252 de 2024 del ENARGAS, para incorporar al servicio de GLP por redes y adoptar las medidas necesarias que permitan la aplicación de la nueva resolución.

De la misma forma, se instruyó a las áreas competentes a implementar mecanismos de cruce e interoperabilidad de bases de datos con el ENReGE y otros organismos para asegurar la correcta identificación de los beneficiarios.

Extendieron la bonificación del 25% en gas y sumaron rebajas en electricidad para usuarios vulnerables en junio

Hace dos semanas, la Secretaría de Energía extendió para junio la bonificación del 25% extra sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes, beneficio que había implementado a principio de mes, y dispuso una medida similar para la electricidad. La resolución mantiene el alcance de la medida para los usuarios incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La decisión responde al aumento del consumo energético registrado durante junio por las bajas temperaturas invernales, lo que generó un incremento significativo en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano.

En línea con esto, la normativa oficial fijó también una reducción adicional del 11,97% sobre un consumo base de 300 kilovatios hora (kWh) mensuales para usuarios residenciales del SEF en junio, con el objetivo de morigerar el impacto tarifario en los hogares. Según la resolución, estas medidas buscarán atenuar el efecto de las tarifas durante el periodo de mayor demanda.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Semanas atrás, el organismo decretó una serie de rebajas en las tarifas de los servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del gas, el organismo decidió mantener el 25% adicional para el gas y gas propano por redes a comienzos de junio. Por esto, también se aplicaría una rebaja del 11,97% sobre el consumo base para usuarios residenciales del régimen de subsidios focalizados.

De esta manera, se estableció que las bonificaciones generales se computen sobre el Precio Estacional (PEST) de la electricidad, el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural y el precio del gas propano utilizado en garrafas domésticas. Dichos beneficios se trasladarán a las tarifas finales de los beneficiarios, considerando los consumos base desde la entrada en vigencia del régimen.

Además, se incorporó a Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro, conforme lo dispuesto en las leyes 27.098 y 27.218. Sin embargo, estos grupos recibirán la bonificación sobre la totalidad de su consumo energético.

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