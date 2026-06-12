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Aprehenden en Panamá a cuatro personas por hackeo de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero

Un hombre y tres mujeres solicitaban transferencias de dinero bajo la modalidad de engaño

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El grupo estaba integrado por cuatro personas, entre ellos una mujer de nacionalidad venezolana. (Policía Nacional)
El grupo estaba integrado por cuatro personas, entre ellos una mujer de nacionalidad venezolana. (Policía Nacional)

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron la operación Deep Scam en las provincias de Panamá y Colón, donde arrestaron a cuatro personas por una investigación por estafa y delitos contra la seguridad informática.

Los operativos se realizaron en los corregimientos de Pacora y Bella Vista, en la provincia de Panamá, y en el sector de Villa del Caribe, en Colón.

De acuerdo con la investigación oficial, los detenidos mantuvieron una presunta vinculación con el hackeo de una cuenta de WhatsApp usada para pedir transferencias de dinero bajo engaño.

El grupo estaba integrado por un hombre y tres mujeres, y una de las personas arrestadas es de nacionalidad venezolana, según la información difundida por las autoridades.

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Las autoridades señalaron que los detenidos podrían estar involucrados en otras actividades similares, debido a la cantidad de dispositivos y registros encontrados durante los allanamientos.

Las autoridades presumen que los detenidos podrían estar involucrados en otras actividades delictivas. (Policía Nacional)
Las autoridades presumen que los detenidos podrían estar involucrados en otras actividades delictivas. (Policía Nacional)

La pesquisa se centró en delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa y en hechos vinculados con la seguridad informática.

Según las autoridades, la operación respondió a un esquema en el que el acceso a una cuenta de mensajería se convirtió en la vía para intentar obtener transferencias.

Durante los allanamientos los agentes decomisaron varios equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares. Ese material quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las pesquisas.

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El Ministerio Público explicó que la operación se coordinó luego de varias denuncias de víctimas que aseguraron haber recibido mensajes fraudulentos desde la cuenta comprometida.

Los operativos, ejecutados en horas de la madrugada, permitieron la captura de los cuatro implicados y el decomiso de equipos electrónicos, teléfonos móviles y documentación relevante para la causa.

Una requisa en el Centro Penitenciario de la provincia de Chiriquí detectó armas blancas y bebidas fermentadas, entre otros artículos. (Policía Nacional)
Una requisa en el Centro Penitenciario de la provincia de Chiriquí detectó armas blancas y bebidas fermentadas, entre otros artículos. (Policía Nacional)

También se informó que bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Frontera se realizó una requisa en el Centro Penitenciario de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde las autoridades decomisaron armas blancas y bebidas fermentadas, entre otros artículos

En el marco de la Operación Cerrojo las autoridades contabilizaron 276 celulares, 947 sim card, 185 tabaco, 319 envoltorios de presunta sustancia ilícita, 31 pesas digitales, 100 galones de chicha fermentada, 258 cargadores de celulares y 438 abanicos.

Durante la pesquisa los agentes del orden público también se encontraron con 273 platinas, 98 radios, 12 máquinas de cortar cabello, 10 memorias USB y 44 Cables USB y 36 Wifi, entre otros artículos.

La coordinación general de la operación estuvo a cargo de la Subdirección General del Servicio Nacional de Fronteras, mientras que la dirección operativa del Operativo Cerrojo en el Centro Penitenciario de Chiriquí estuvo bajo la responsabilidad de la Policía Nacional, quienes coordinaron las acciones operativas y estratégicas desarrolladas durante la intervención, dijo la Policía en una nota de prensa.

Agregó que mediante diversas acciones operativas y preventivas desarrolladas igualmente en la provincia de Colón se logra la aprehensión de dos personas requeridas por delitos de homicidio, pandillerismo y posesión de drogas.

Primer plano de manos esposadas de una persona entre los barrotes de una celda. Se observa un brazo tatuado y vestimenta clara.
Todos los aprehendidos fueron llevados ante las autoridades correspondientes para seguir con sus procesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subcomisionado Luis Santamaría, de la Zona Policial de la provincia caribeña dijo que a través de un recorrido preventivo por el sector de Nuevo México, El Diamante, los uniformados abordan a un ciudadano el cual al ser verificado reflejó dos oficios de captura por el delito contra la seguridad colectiva en modalidad de pandillerismo y homicidio doloso.

En tanto mediante una verificación ciudadana en el sector de Calle 2 y 3 Herrera, fue aprehendida una mujer, la cual mantenía dos casos pendientes, uno de ellos por delito relacionado con droga.

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