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El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue sentenciado a 30 años de prisión por autorizar el envío de drones a Corea del Norte en 2024

El nuevo fallo se suma a los problemas judiciales que enfrenta el ex mandatario, quien permanece detenido mientras apela una condena a cadena perpetua por liderar una insurrección vinculada a la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024

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El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol (AP)
El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol (AP)

Un tribunal de Corea del Sur condenó este viernes al expresidente Yoon Suk Yeol a 30 años de prisión por autorizar el envío de drones militares a Corea del Norte en 2024, una operación que, según la Justicia, buscó provocar una escalada de tensiones con Pyongyang para justificar posteriormente la declaración de la ley marcial.

La sentencia se suma a los problemas judiciales que enfrenta el ex mandatario, quien permanece detenido mientras apela una condena a cadena perpetua por liderar una insurrección vinculada a la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

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De acuerdo con un resumen del fallo judicial, los jueces concluyeron que Yoon pretendía provocar a Corea del Norte para que respondiera militarmente contra Corea del Sur. Según el tribunal, el entonces presidente buscó inducir a Pyongyang a realizar “actos armados o equivalentes contra el ejército o el pueblo de Corea del Sur”.

Los magistrados sostuvieron además que el ex mandatario intentó “aumentar las tensiones militares intercoreanas y fabricar una crisis nacional” con el objetivo de que su posterior declaración de la ley marcial pudiera resultar justificable ante la opinión pública.

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Las incursiones con drones ocurrieron aproximadamente dos meses antes de que Yoon suspendiera el gobierno civil mediante un decreto de ley marcial. En aquel momento, Corea del Norte reaccionó con dureza y acusó a Seúl de enviar también panfletos propagandísticos a través de la frontera.

La sentencia se suma a los problemas judiciales que enfrenta el ex mandatario, quien permanece detenido mientras apela una condena a cadena perpetua por liderar una insurrección vinculada a la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 (EP)
La sentencia se suma a los problemas judiciales que enfrenta el ex mandatario, quien permanece detenido mientras apela una condena a cadena perpetua por liderar una insurrección vinculada a la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 (EP)

Un portavoz del Tribunal del Distrito Central de Seúl confirmó a la agencia AFP que la pena impuesta por el caso de los drones asciende a 30 años de prisión.

En la sentencia, los jueces señalaron que la operación militar de 2024 “implicó el uso de las capacidades militares de Corea del Sur para fines privados”. El tribunal remarcó que las facultades otorgadas al presidente, entre ellas el mando supremo de las Fuerzas Armadas y la potestad para declarar la ley marcial, deben ejercerse exclusivamente para proteger la seguridad nacional y la supervivencia del Estado.

Sin embargo, según el fallo, Yoon autorizó la operación con drones “creyendo que podía utilizar arbitrariamente tales poderes para su propio beneficio político”.

El expresidente rechazó las acusaciones. Yoon sostiene que decretó la ley marcial “únicamente por el bien de la nación”. Su equipo de defensa también negó los cargos relacionados con los drones y argumentó que la operación constituyó una respuesta a los globos cargados con basura que Corea del Norte envió al Sur durante ese año.

La declaración de la ley marcial por parte de Yoon, anunciada en un sorpresivo mensaje televisado durante la noche de diciembre de 2024, desencadenó una de las mayores crisis políticas de la historia reciente de Corea del Sur.

Yoon autorizó la operación con drones “creyendo que podía utilizar arbitrariamente tales poderes para su propio beneficio político” (REUTERS)
Yoon autorizó la operación con drones “creyendo que podía utilizar arbitrariamente tales poderes para su propio beneficio político” (REUTERS)

La medida suspendió temporalmente el gobierno civil, aunque su vigencia duró apenas unas seis horas. Legisladores de distintos sectores acudieron de urgencia a la Asamblea Nacional y votaron para anular el decreto en una sesión extraordinaria.

La crisis política derivó en protestas, fuertes turbulencias en los mercados financieros y preocupación entre los principales aliados de Corea del Sur, incluidos Estados Unidos y otros socios estratégicos de la región.

Meses después, el país celebró elecciones presidenciales en un contexto de elevada tensión política. Como resultado de esos comicios, Lee Jae Myung asumió la presidencia tras un prolongado período de incertidumbre institucional.

Las operaciones con drones continúan siendo uno de los principales focos de fricción entre las dos Coreas, que técnicamente permanecen en guerra desde el armisticio que puso fin a los combates de la guerra de Corea sin la firma de un tratado de paz definitivo.

En un episodio separado del proceso contra Yoon, investigadores surcoreanos determinaron que funcionarios gubernamentales enviaron drones al Norte en enero de este año. El presidente Lee expresó posteriormente su pesar por ese incidente.

Lee Jae Myung asumió la presidencia tras un prolongado período de incertidumbre institucional (REUTERS)
Lee Jae Myung asumió la presidencia tras un prolongado período de incertidumbre institucional (REUTERS)

Por su parte, Kim Yo Jong, una de las figuras más influyentes del liderazgo norcoreano, calificó las declaraciones de Lee como un “comportamiento prudente”. No obstante, las expectativas de una mejora en las relaciones bilaterales se redujeron después de que Pyongyang retomara la definición de Corea del Sur como su “enemigo más hostil”.

La nueva condena contra Yoon amplía la lista de causas judiciales abiertas contra el exmandatario y profundiza las consecuencias políticas de la crisis desatada por la ley marcial y las operaciones militares que precedieron a aquella decisión.

(Con información de AFP)

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