Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra dos regiones clave de Ucrania: al menos un muerto y varios heridos

El jefe de la administración regional de Mykolaiv, Vitaliy Kim, informó que tres personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas tras un bombardeo con drones Shahed, de fabricación iraní, en la ciudad.

Un ataque nocturno con drones lanzado por las fuerzas rusas provocó la muerte de una mujer en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, según informaron las autoridades este viernes.

“El enemigo lanzó un ataque masivo con drones contra una infraestructura civil” en la ciudad de Chostka, reportó en Telegram el jefe de la administración regional, Oleg Grigorov. Una mujer de 44 años falleció como consecuencia del ataque, mientras que otra ciudadana, de 33 años, resultó gravemente herida, añadió el funcionario.

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El ataque también causó daños en un edificio no residencial de tres pisos, según la descripción de Grigorov, quien no brindó más detalles sobre la infraestructura afectada.

Bomberos intentan apagar el incendio provocado por el ataque ruso (Facebook del Servicio de Emergencias de Ucrania)

A su vez, el jefe de la administración regional de Mykolaiv, Vitaliy Kim, informó que tres personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas tras un bombardeo con drones Shahed, de fabricación iraní, en la ciudad. El impacto provocó daños en viviendas y automóviles particulares, detalló Kim.

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“Los servicios de emergencia rescataron a un hombre nacido en 1985 con heridas de metralla y a dos mujeres nacidas en 1986 y 2008 del edificio dañado”, comunicó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano y agregaron: “Como consecuencia de la caída de escombros y el impacto de la onda expansiva, dos automóviles y catorce viviendas resultaron dañados, dos de las cuales quedaron destruidas”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó el jueves que 11 regiones del país fueron atacadas desde el inicio de la semana. En menos de tres días, las fuerzas rusas emplearon casi 530 drones y dos misiles guiados lanzados desde el aire contra territorio ucraniano.

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Un bombero del Servicio de Emergencias de Ucrania en Mykolaiv (Facebook del Servicio de Emergencias de Ucrania)

Rusia sumó a su lista de objetivos un buque portacontenedores de bandera panameña, empresas agrícolas, infraestructuras ferroviarias y energéticas, así como edificios residenciales, según detalló el mandatario, quien añadió que decenas de personas resultaron heridas.

Zelensky subrayó que los esfuerzos diplomáticos de Ucrania deben centrarse en fortalecer la protección del espacio aéreo nacional. En ese sentido, destacó que recientemente se produjeron numerosas reuniones y negociaciones internacionales sobre defensa aérea y señaló la importancia de implementar todos los acuerdos alcanzados, en particular los relativos a sistemas de defensa antiaérea PURL.

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El mandatario ucraniano señaló que las próximas cumbres del G7 y la OTAN podrían ser decisivas para avanzar en esta materia. “Ucrania necesita protección: esta es una premisa para que la diplomacia funcione. Agradezco a todos los socios que están ayudando”, afirmó Zelensky.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el jueves la captura de las aldeas de Rozkishne, en la región oriental de Donetsk, y Okhrimivka, en Kharkov , intensificando la presión sobre el flanco nordeste de Ucrania.

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Rusia anunció la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Kharkov (Europa Press)

Las autoridades de Kiev no confirmaron la pérdida de ninguno de los dos asentamientos, aunque admitieron la existencia de combates activos en ambas zonas, una situación que refleja la habitual divergencia en los partes de guerra desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Rozkishne se localiza a unos 30 kilómetros al oeste de Kostiantynivka, ciudad que Moscú intenta controlar desde hace meses como parte de su avance en el Donbás. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber ocupado completamente la aldea tras una operación combinada de inteligencia, artillería y drones. Por su parte, el Estado Mayor ucraniano reportó enfrentamientos en la dirección de Kostiantynivka y en localidades cercanas, pero no mencionó oficialmente la pérdida de territorio.

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