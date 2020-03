A Zielinski le molestan “las injusticias” y sabe que muchos lo señalan como un director técnico defensivo. “Si lo fuera, no tendría nada de malo –responde- pero no lo soy. Me gusta jugar bien, atacar. No soy necio. Defiendo, claro, no se me cae ningún anillo. Y no digo determinadas frases para que la gente piense que soy lírico. No lo soy. Creo que decir que soy defensivo es ridículo. Hemos logrado un montón de cosas que no las conseguís defendiendo, pero yo no vengo a Buenos Aires para que los equipos grandes me hagan cinco goles. Vengo a tratar desde mi lugar, desde la estrategia, de que mis jugadores puedan rendir más ante un rival más poderoso. Acá hay un discurso a partir de la abundancia, pero quisiera ver a muchos de los que hablan de la abundancia cómo se mueven cuando no la tienen. Algunos técnicos entienden muy bien el negocio. O tienen representantes que también interpretan muy bien el negocio. No es el camino que yo he elegido. Después, que cada uno se venda lo mejor que pueda. Las palabras en algún momento tienen que ser condescendientes con la realidad. Y muchas veces no lo son”