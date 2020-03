“No hay con qué darle, sos River”, dijo, a los gritos, Migliore. Luego, totalmente enardecido, agregó: “Toda tu vida vas a ser un cag... Acordate, toda tu vida, cag...”. El ex futbolista, que pasó por la ribera entre 2006 y 2008, hizo hincapié en que él mismo había adelantado que el Millonario no sería campeón: “Te dije que ‘pecheabas’, sos River. Qué te dije, cag..., que no ganaban en Tucumán. No es el 'Mudomental’, es Tucumán, ahí no ganás papi".