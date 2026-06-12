Deportes

El desafiante mensaje de Diego Forlán sobre un posible cruce entre Argentina y Uruguay en el Mundial

El ex delantero analizó el escenario del torneo y sostuvo que, en caso de un duelo eliminatorio con la Albiceleste, toda la expectativa recaería sobre el conjunto dirigido por Lionel Scaloni

Guardar
Google icon
Diego Forlan palpitó un posible duelo con Argentina en el Mundial 2026 (Reuters/Enrique Marcarian)
Diego Forlan palpitó un posible duelo con Argentina en el Mundial 2026 (Reuters/Enrique Marcarian)

A la espera del debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026, Diego Forlán dejó un mensaje desafiante sobre la posibilidad de cruzarse con Argentina en una instancia eliminatoria. El ex delantero sostuvo que, si ese enfrentamiento ocurre, la presión recaerá sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y que por ello preferirían evitar chocar con la Celeste.

Forlán, una de las figuras más reconocidas de la historia de su país, compartió su análisis sobre el presente del conjunto uruguayo y el potencial recorrido que podría tener en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

En una entrevista con El Espectador, al ser consultado sobre la chance de un clásico rioplatense en las rondas decisivas, fue tajante: “Creo que Argentina va a preferir no enfrentarnos. Ellos irían como favoritos y tendrían más presión de pasar”.

Uruguay debutará ante Arabia Saudita este lunes en Miami, en una fase de grupos que también integran Cabo Verde y España. Cabe recordar que los dos primeros de esta zona se enfrentarán con los primeros del grupo de Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, el ex futbolista de Independiente y Manchester United, entre otros, remarcó que, en su opinión, Uruguay resulta un rival incómodo cuando llega a este tipo de instancias sin el cartel de favorito.

“Sos mucho más peligroso porque no tenés nada para perder. A ver, somos Uruguay y queremos ganar y queremos pasar, pero la obligación la tienen más ellos”, insistió en su idea. Y agregó: “Si ellos tuvieran que elegir, creo que preferirían que Uruguay pase por el otro lado y no enfrentarte en ese momento. Más a un partido único, es complicado”.

Diego Forlán convirtió el empate para Uruguay en los cuartos de final ante Ghana - crédito AFP
Diego Forlán en el Mundial 2010 (AFP)

En la misma línea expresó que un hipotético tropiezo charrúa ante la Albiceleste no debe catalogarse como fracaso. “Tenemos que pasar el grupo. Después si quedamos afuera con Argentina... qué vamos a hacer, es un clásico y uno de los dos va a quedar afuera. Si ellos pierden van a decir que fue un fracaso. No soy conformista, pero son dos grandes selecciones y uno va a quedar afuera”, señaló.

Forlán, quien se destacó con la selección uruguaya en Sudáfrica 2010, recordó un antecedente reciente que alimenta la expectativa de los hinchas de ambos países. Trajo a la memoria el cruce de cuartos de final de la Copa América 2011, celebrada en territorio argentino. En aquella oportunidad, la Celeste eliminó al equipo local por penales y luego se consagró campeón continental.

En otro tramo de la entrevista, el histórico delantero se refirió a la formación ideal para el estreno mundialista. Marcelo Bielsa, actual entrenador de Uruguay, todavía no confirmó el equipo inicial, pero Forlán se inclinó por un esquema 4-4-2 con Darwin Núñez y Federico Viñas en el ataque.

“Jugaría con Darwin y Fede Viñas arriba. Es muy molesto para el rival tener a dos delanteros arriba y más estos dos que son muy físicos”, comentó.

Uruguay comenzará su camino en el Mundial el próximo 15 de junio en Miami frente a Arabia Saudita. Luego enfrentará a Cabo Verde y cerrará la primera fase ante España en Guadalajara.

Temas Relacionados

Diego ForlánSelección de UruguaySelección ArgentinaCopaMundial2026Mundial 2026Selección Uruguay Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El conmovedor posteo de Messi a horas de disputar su sexto Mundial con la Selección: la sentida canción del Indio Solari que eligió

El astro rosarino optó por una pieza particular para musicalizar el video que compartió en sus redes sociales

El conmovedor posteo de Messi a horas de disputar su sexto Mundial con la Selección: la sentida canción del Indio Solari que eligió

Un estudio aseguró que la hinchada argentina lidera el ranking de las más atractivas del Mundial: el llamativo rubro que ganó Scaloni

Una encuesta realizada en Estados Unidos por The Line ubicó al público albiceleste en la cima por apariencia, por delante de Brasil y la selección local

Un estudio aseguró que la hinchada argentina lidera el ranking de las más atractivas del Mundial: el llamativo rubro que ganó Scaloni

Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

César Valencia, entrenador de fútbol que acercó a Julián Quiñones a Tigres de México, confesó desde cuándo se preparó Quiñones para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá

Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

El ping pong de los hinchas chilenos sobre el Mundial: el candidato, el jugador preferido y el polémico ítem que lideró Argentina

Una consulta en la calle y un relevamiento más complejo revelaron por quién alentarán los trasandinos en esta Copa del Mundo

El ping pong de los hinchas chilenos sobre el Mundial: el candidato, el jugador preferido y el polémico ítem que lideró Argentina

En video: Julián Quiñones anotó 17 goles en un solo partido en Colombia, esta es la historia

El nacido en Magüí Payán y nacionalizado mexicano se formó en escuelas colombianas de fútbol

En video: Julián Quiñones anotó 17 goles en un solo partido en Colombia, esta es la historia

DEPORTES

El conmovedor posteo de Messi a horas de disputar su sexto Mundial con la Selección: la sentida canción del Indio Solari que eligió

El conmovedor posteo de Messi a horas de disputar su sexto Mundial con la Selección: la sentida canción del Indio Solari que eligió

Un estudio aseguró que la hinchada argentina lidera el ranking de las más atractivas del Mundial: el llamativo rubro que ganó Scaloni

Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

El ping pong de los hinchas chilenos sobre el Mundial: el candidato, el jugador preferido y el polémico ítem que lideró Argentina

En video: Julián Quiñones anotó 17 goles en un solo partido en Colombia, esta es la historia

TELESHOW

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”

Marcos Giles filtró por error una discusión con Ángela Torres y generó polémica: “Estuve sola acá todo el mes”

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron a meses de su separación: “Él siempre quiso estar con ella”

INFOBAE AMÉRICA

Sesgos de género obstaculizan la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas panameñas, revela estudio

Sesgos de género obstaculizan la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas panameñas, revela estudio

Condenan a cabecillas y miembros de estructura criminal a penas de hasta 60 años de cárcel en El Salvador

Aprehenden en Panamá a cuatro personas por hackeo de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero

Honduras: Ministerio Público intensifica acciones contra estructuras delictivas en Cortés

La colección de Frida Kahlo y Diego Rivera del Museo Dolores Olmedo renace tras una larga pausa de seis años