El desafiante mensaje de Diego Forlán sobre un posible cruce entre Argentina y Uruguay en el Mundial

Diego Forlan palpitó un posible duelo con Argentina en el Mundial 2026 (Reuters/Enrique Marcarian)

A la espera del debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026, Diego Forlán dejó un mensaje desafiante sobre la posibilidad de cruzarse con Argentina en una instancia eliminatoria. El ex delantero sostuvo que, si ese enfrentamiento ocurre, la presión recaerá sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y que por ello preferirían evitar chocar con la Celeste.

Forlán, una de las figuras más reconocidas de la historia de su país, compartió su análisis sobre el presente del conjunto uruguayo y el potencial recorrido que podría tener en la Copa del Mundo.

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En una entrevista con El Espectador, al ser consultado sobre la chance de un clásico rioplatense en las rondas decisivas, fue tajante: “Creo que Argentina va a preferir no enfrentarnos. Ellos irían como favoritos y tendrían más presión de pasar”.

Uruguay debutará ante Arabia Saudita este lunes en Miami, en una fase de grupos que también integran Cabo Verde y España. Cabe recordar que los dos primeros de esta zona se enfrentarán con los primeros del grupo de Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

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Ante este escenario, el ex futbolista de Independiente y Manchester United, entre otros, remarcó que, en su opinión, Uruguay resulta un rival incómodo cuando llega a este tipo de instancias sin el cartel de favorito.

“Sos mucho más peligroso porque no tenés nada para perder. A ver, somos Uruguay y queremos ganar y queremos pasar, pero la obligación la tienen más ellos”, insistió en su idea. Y agregó: “Si ellos tuvieran que elegir, creo que preferirían que Uruguay pase por el otro lado y no enfrentarte en ese momento. Más a un partido único, es complicado”.

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Diego Forlán en el Mundial 2010 (AFP)

En la misma línea expresó que un hipotético tropiezo charrúa ante la Albiceleste no debe catalogarse como fracaso. “Tenemos que pasar el grupo. Después si quedamos afuera con Argentina... qué vamos a hacer, es un clásico y uno de los dos va a quedar afuera. Si ellos pierden van a decir que fue un fracaso. No soy conformista, pero son dos grandes selecciones y uno va a quedar afuera”, señaló.

Forlán, quien se destacó con la selección uruguaya en Sudáfrica 2010, recordó un antecedente reciente que alimenta la expectativa de los hinchas de ambos países. Trajo a la memoria el cruce de cuartos de final de la Copa América 2011, celebrada en territorio argentino. En aquella oportunidad, la Celeste eliminó al equipo local por penales y luego se consagró campeón continental.

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En otro tramo de la entrevista, el histórico delantero se refirió a la formación ideal para el estreno mundialista. Marcelo Bielsa, actual entrenador de Uruguay, todavía no confirmó el equipo inicial, pero Forlán se inclinó por un esquema 4-4-2 con Darwin Núñez y Federico Viñas en el ataque.

“Jugaría con Darwin y Fede Viñas arriba. Es muy molesto para el rival tener a dos delanteros arriba y más estos dos que son muy físicos”, comentó.

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Uruguay comenzará su camino en el Mundial el próximo 15 de junio en Miami frente a Arabia Saudita. Luego enfrentará a Cabo Verde y cerrará la primera fase ante España en Guadalajara.