Las suspicacias se generaron en las redes sociales por la actitud de tapar la escena por parte del resto del cuerpo técnico. “Diego tiene la cámara que lo enfoca los 90 minutos... Pero no querían que se empezara a hablar sobre qué le dieron de tomar a Maradona. Algo parecido había pasado en el partido contra Talleres en Córdoba (le ofrecieron la pastilla de la presión y en ese caso Diego no la aceptó), se vio, y estuvieron hablando toda la semana”, explicaron desde el entorno del ex Diez.