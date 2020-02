Si bien reconoce que los sucedido no lo atormenta en el presente, Pratto se sinceró sobre lo que le dejó el duelo perdido ante el elenco brasileño. “He tenido la suerte de jugar muchas finales, perdí bastantes y también gané, la vida nuestra (de los futbolistas) es así peor si te digo que es deporte y seguimos... No, te estaría mintiendo porque nosotros es una pasión y me tendría que retirar si te digo que no me duele”, comentó.