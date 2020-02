El entrenador Gustavo Coleoni no confirmó el equipo, pero no realizaría variantes y colocaría a los mismos once que empezaron disputando el encuentro ante el Sabalero. El que no será de la partida es el delantero Nicolás Miracco, quien quedó descartado por sufrir una contractura en el bíceps femoral de la pierna derecha, lesión que no es de gravedad, pero que sí le impide estar entre los convocados.