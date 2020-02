No fue el único motivo de enojo para el orientador. A los 30 minutos, Matías Suárez se metió en el área ante la marca de Salomón y lo superó con un sombrerito. sin embargo, el defensor lo camiseteó y el ex Belgrano se derrumbó. La sujeción resultó clara, correspondía la sanción del penal y tarjeta para el lateral; sin embargo, Pitana no consideró que hubo infracción. Y Gallardo volvió a explotar. “Era penal, Néstor, era penal”, le dijo en continuado durante varios minutos, cada vez que el juez pasó cerca.