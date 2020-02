Para cumplir su sueño de ser futbolista tuvo que dejar muchas cosas de lado. Por ejemplo, no festejar cumpleaños ni asistir a reuniones familiares. Y desde que empezó a concentrar a los 14 en San Lorenzo, no pudo salir más con sus amigos los fines de semana. Es más, la familia siempre tuvo que planear las vacaciones dependiendo de él, si tenía o no que disputar un torneo de verano.