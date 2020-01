En el primer amistoso, el Tanque (otros de sus numerosos apodos) arrancó en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo. Fue titular en el segundo encuentro. Anduvo muy bien en ambos cotejos. Es más, en uno de ellos se destacó haciendo varios goles. Todo indicaba que se iba a quedar por su buen desempeño, por sus condiciones futbolísticas. Al final, no lo volvieron a llamar. Le pidieron el teléfono a su papá pero no lo citaron más. Tampoco le hicieron un seguimiento por dos años como es habitual para los chicos de su edad hasta que cumplan los 11 y tengan la posibilidad de residir en la pensión. “No me desilusioné. Lo viví como una linda experiencia de vida”, le remarcó a Infobae el goleador desde Colombia.